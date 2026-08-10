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Nageswara rao: సజ్జనార్‌కు ఎందుకంత ఆసక్తి..?.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసుపై తెలంగాణ డీజీపీకి మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ సంచలన లేఖ..!

Trainee Uday krishna reddy ips case:  ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసులో నిందితులను పట్టుకోని పోలీసులు, సీపీ సజ్జనార్ నాయకత్వంలో ఈ కేసుపై ఎందుకంత ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారని మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ తెలంగాణ డీజీపీకి లేఖను రాయడం దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:02 PM IST
Nageswara rao: సజ్జనార్‌కు ఎందుకంత ఆసక్తి..?.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసుపై తెలంగాణ డీజీపీకి మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ సంచలన లేఖ..!
Image Credit: udaykrishnareddycase(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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