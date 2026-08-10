CBi Ex director nageswara rao letter to Telangana dgp: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీసు అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై వేధింపుల ఘటనలో అనేక ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఉప్పర్ పల్ల కోర్టు ఆదేశాల మేరకు అత్తాపూర్ పోలీసుల పలు మార్లు విచారించారు. ఇటీవల పోలీసులు సూసైడ్ నోట్, ఫోన్ లను మాయం చేశాడని ఉదయ్ పై ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై ఉదయ్ ను ప్రశ్నలు వేయగా పోలీసులకు పొంతన లేనిసమాధానం చెప్పినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఏది అడిగిన తెలియదు, గుర్తులేదు, డైవర్షన్లకు ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు చెప్పారు.
ఇక ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తనను సీపీ సజ్జనార్ ఎన్ కౌంటర్ చేస్తానని బెదిరించారని, సీసీటీవీ లేని చోట విచారించారని లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో అత్తాపూర్ పోలీసులకు కోర్టు షోకాజ్ నోటిసుల్ని జారీ చేసింది. మరోవైపు ఈ రచ్చనడుస్తుండగానే సీబీఐ మాజీ డైరెక్టర్ ఎం. నాగేశ్వరరావు తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనందర్ కు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన లేఖను రాశారు.
ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య హత్య కేసులో నిందితులను పట్టుకోని పోలీసులు.. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఈ కేసుపై అసాధారణ ఆసక్తి చూపడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. సీసీటీవీలు లేని చోట విచారించి ఎన్కౌంటర్ బెదిరింపులకు దిగడంపై వంటి వాటిపై వచ్చిన కథనాలు, ఆరోపణలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని ఆయన డీజీపీని కోరారు. ఈ మేరకు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్కు ఈ-మెయిల్ ద్వారా 4 పేజీల లేఖ పంపినట్లు ఆయన తన ‘ఎక్స్’ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో వెల్లడించారు.
మణిపూర్ క్యాడర్కు చెందిన సదరు మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణికి, 2025 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమై వ్యక్తిగత సంబంధంగా మారిందని అందులో పేర్కొన్నారు. ఇద్దరి మధ్య కొన్ని రోజుల పాటు రిలేషన్ కొనసాగిందని ఆ తర్వాత బేధాభిప్రాయాలు రాగానే అత్యాచారం, వేధింపులు కేసులను పెట్టిందని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు పోష్ చట్టం కింద అంతర్గత విచారణ పూర్తికాకముందే, ఎలాంటి ఆధారాలు నాశనం చేయకపోయినా పోలీసులు తొందరపడి ఉదయ్ను అరెస్ట్ చేశారని పోలీసుల తీరును తప్పుపట్టారు. మొదట ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో లేని అత్యాచారం, హత్యాయత్నం వంటి తీవ్రమైన సెక్షన్లను రిమాండ్ నివేదికలో హడావుడిగా ఎందుకు చేర్చాలో తెలియాలన్నారు.
అంతే కాకుండా ఈ కేసుపు సీబీఐకు అప్పగించాలని తన లేఖలో సీబీఐ మాజీడైరెక్టర్ నాగేశ్వర్ రావు కోరారు. అయితే గతంలో కూడా ఈయన అరెస్ట్ తర్వాత ట్విట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మరోసారి ఏకంగా తెలంగాణ డీజీపీకి లేఖను రాయడం పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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