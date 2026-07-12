Cheating Case Filed on tamil hero arya: తమిళ హీరో ఆర్య చిక్కుల్లో పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో జూబ్లిహిల్స్ పీఎస్ లో ఆయనపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. అనంతన్ కాడు మూవీ షూటింగ్ నేపథ్యంలో.. అద్దెకు తీసుకున్న అత్యాధునిక డిజిటల్ కెమెరాలు, లైటింగ్ పరికరాలకు మొదలైన వాటికి సంబంధించి రూ.1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలను చెల్లించకుండా మోసం చేశారని ‘తాహెర్ సినీ టెక్నిక్’ సంస్థ జూబ్లిహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితుల ప్రకారం.. ‘అనంతన్ కాడు’ చిత్ర షూటింగ్ కోసం గతేడాది ఫిబ్రవరిలో నటుడు ఆర్య, నిర్మాత వినోద్ తమ సంస్థను సంప్రదించి కాస్లీ కెమెరాలు, లైటింగ్ సామాగ్రి రెంట్ కు తీసుకున్నారు.
దీనికి మొత్తంగా రూ.2.12 కోట్ల అద్దెకు గానూ రూ. 42 లక్షలు చెల్లించారు. ఆ తర్వాత మిగత డబ్బుల కోసం మెనెజర్ ను సంప్రదిస్తే బెదిరింపులకు దిగినట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు. తమకు న్యాయంగా రావాల్సిన రూ.1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలను చిత్రబృందం చెల్లించలేదు.
సినిమా విడుదలకు ముందే మొత్తం బకాయిలు చెల్లించి ‘నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్’ తీసుకుంటామని చెప్పి, ఆ తర్వాత ఫోన్ కాల్స్, వాట్సప్ సందేశాలకు స్పందించకుండా ఎగవేసినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
దీంతో హీరో ఆర్య, నిర్మాత వినోద్, ఆర్య వ్యక్తిగత సహాయకుడు కిశోర్ లపై చర్యలు తీసుకొవాలని బాధితుడు జావేద్ అలీ తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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