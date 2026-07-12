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Tamil Hero arya: చిక్కుల్లో తమిళ హీరో ఆర్య.. జూబ్లిహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు..!

Cheating case on hero arya: మూవీ షూటింగ్ కు సంబంధించి  అద్దెకు తీసుకున్న అత్యాధునిక డిజిటల్ కెమెరాలు, లైటింగ్ పరికరాలకు సంబంధించిన రూ.1.80 కోట్ల బకాయిలు ఎగ్గొట్టినట్లు ఆరోపణలువచ్చాయి. ఈ క్రమంలో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు జూబ్లిహిల్స్ పోలీసులు తమిళ హీరో ఆర్యపై కేసు నమోదు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:30 AM IST
Tamil Hero arya: చిక్కుల్లో తమిళ హీరో ఆర్య.. జూబ్లిహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు..!
Image Credit: tamilheroarya(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tamil Hero arya: చిక్కుల్లో తమిళ హీరో ఆర్య.. జూబ్లిహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు..
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