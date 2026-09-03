Cm Revanth reddy dismissal Konda Surekha from her minister post: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఢిల్లీ నుంచి రావడంతోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కొండా సురేఖకు మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆదేశించింది. లేకుంటే బర్తరఫ్ చేస్తామని చెప్పింది. కానీ కొండా సురేఖ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకొక పోవడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు. మంత్రి శ్రీమతి కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తక్షణమే తొలగించాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు.
ఈ మేరకు గవర్నర్కు ఇప్పటికే సిఫారసు పంపించారు. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణ ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్గా ఉన్న డా. జి. చిన్నారెడ్డి నియామకాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని నిర్ణయించారు. డా. జి. చిన్నారెడ్డి స్థానంలో శ్రీమతి గడ్వాల్ విజయలక్ష్మిని తెలంగాణ ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్గా నియమించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్, హైదరాబాద్ చైర్పర్సన్గా శ్రీమతి నెరెళ్ల శారద నియామకానికి ముఖ్యమంత్రి ఆమోదం తెలిపారు. కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (KUDA) చైర్పర్సన్గా మాజీ రాజ్యసభ సభ్యురాలు శ్రీమతి జి. సుధారాణి నియామకానికి ముఖ్యమంత్రి ఆమోదం తెలిపారు.
ముఖ్యంగా కొండా సుష్మిత వివాదంతో పాటు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ సీరియస్ గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పదవినుంచి తొలగిస్తు సీఎం గవర్నర్ కు లేఖను రాయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై కొండా సురేఖ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో అన్నదానిపై ప్రస్తుతం సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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