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Konda Surekha Dismissal: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. మంత్రి పదవి నుంచి కొండా సురేఖ ఔట్.. గవర్నర్‌కు సీఎం రేవంత్ లేఖ..!

cm Revanth reddy: మంత్రి శ్రీమతి కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తక్షణమే తొలగించాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు గవర్నర్‌కు ఇప్పటికే సిఫారసు పంపించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:51 PM IST
Konda Surekha Dismissal: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. మంత్రి పదవి నుంచి కొండా సురేఖ ఔట్.. గవర్నర్‌కు సీఎం రేవంత్ లేఖ..!
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: మంత్రి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయండి.. తెలంగాణ గవర్నర్ కు సీఎం రేవంత్ లేఖ..
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