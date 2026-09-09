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CM Revanth reddy: కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్‌లోనే కుట్ర.!. అసెంబ్లీ ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Telangana assembly session: బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం ద్వారా ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నామని అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం రేవంత్ మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా.. అణచివేత కు దోపిడికి గురవుతున్న అట్టడుగు వర్గాలకు రాజ్యంగం ప్రకారంతమ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఫలాలు అందేలా చూస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:00 PM IST
CM Revanth reddy: కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్‌లోనే కుట్ర.!. అసెంబ్లీ ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddyinassmblysession

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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