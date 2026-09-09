CM Revanth reddy fires on brs kcr in Telangana assembly session: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తొలిరోజున మాజీ మంత్రులు సబిత ఇంద్రారెడ్డి, సునీత మీద పోలీసులు తోపులాట ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య వివాదం రాజుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై ఇప్పటికే కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలు వెళ్లి తెలంగాణ గవర్నర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. అంతే కాకుండా జాతీయ మహిళ కమిషన్, మానవ హక్కుల కమిషన్ వరకు వెళ్తామని వార్నింగ్ సైతం ఇచ్చారు. అయితే.. ఈ వివాదంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తాజాగా.. ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. దీనిలో కేటీఆర్ సైగ చేశారని, గంగుల కమలాకర్ మహిళ మంత్రులను తోసేసినట్లు దానిలో కన్పిస్తుంది.
దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ నేపథ్యంలో రెండు, మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలపై బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 6 తేదీ నా ఎర్రవల్లి కేసీఆర్ ఫామౌజ్ లో సభ్యులను పిలిపించుకొన్నారని, అసెంబ్లీ ఘటనపై ఫామ్ హౌజ్ లో నుంచి కుట్ర జరిగిందన్నారు. అంతే కాకుండా..
పుల్వామాలో దాడులు చేసిన తీవ్రవాదులకు, స్పీకర్పై వాళ్లు వాడిన భాషకు తేడాలేదని అన్నారు.
స్పీకర్ను అవమానించేలా, తల్లిని అవమానించేలా వ్యవహరించారని చెప్పుకొచ్చారు. నిరసన తెలపడానికి ఎన్నో మార్గాలున్నాయని, కానీ బీఆర్ఎస్ వాళ్లు మాత్రం వాళ్ల నాయకుడి ఆదేశాలతో ఉన్మాదుల్లా ప్రవర్తించారని మండిపడ్డారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని సామాజికంగా బహిష్కరించాలని పిలుపునిచ్చారు. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం ద్వారా ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నామన్నారు. అణచివేతకు దోపిడికి గురవుతున్న అట్టడుగు వర్గాలకు రిజర్వేషన్ కల్పించారని గుర్తు చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అందించిన రాజ్యాంగం ప్రకారం వారికీ ప్రతి ఫలాలు అందుతున్నాయన్నారు.
60 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితానికి అంకితం అయినా వ్యక్తి మల్లికార్జున కర్గే అని చెప్పారు. ఉత్తరఖాండ లో బహిరంగ సభ లో ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడిన నేపథ్యంలో ఆ సభ ప్రాంగణంలో శుద్ధి చేశారన్నారు. శ్రీరామ్ సేన చేసిన చర్యల ను ఈ సభ పూర్తిగా ఖండిస్తున్నదన్నారు. అదే రీతిలో ఇప్పుడు తెలంగాణ లో కూడా జరగడం బాధ కలిగించిందన్నారు. ప్రజా సమస్యల మీద సభ లో చర్చించాలని భావించామని.. కానీ ఈ విధంగా కేసీఆర్ తన ఫామౌజ్ నుండి కుట్రకు తెరతీశాడన్నారు.
సభ జరగకూడదని, కుట్ర చేసి, తమ సభ్యులను పంపించారని మండిపడ్డారు. కసబ్, లాంటి ఉగ్రవాదుల ను ఉసిగొల్పనట్లు తమ సభ్యులను ఉసు గోల్పారని మండిపడ్డారు. సభ అధ్యక్షులు మిమ్మల్ని కూడా అవహేళన చేసి మాట్లాడే లాగా వాళ్ల అధినేత ఇచ్చిన సలహా ప్రకారం చేశారన్నారు.
వ్యక్తులను అవమానించే విధంగా తల్లిని సైతం అవమానించే లాగా మాట్లాడారని మండిపడ్డారు. మహిళలను పూజించే సమాజం మనదన్నారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన సంఘటన లపై సిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. విజయ్ కుమార్ జాయింట్ కమిషనర్ నేతృత్వంలో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.
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