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  • /CM Revanth Reddy: మహిళా సంఘాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో శుభవార్త.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో రేపు బృహత్తర కార్యక్రమంకు శ్రీకారం.!.

CM Revanth Reddy: మహిళా సంఘాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో శుభవార్త.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో రేపు బృహత్తర కార్యక్రమంకు శ్రీకారం.!.

Congress govt good news to telangana shg women: తెలంగాణలో కోటి మంది మహిళల్ని కోటిశ్వరుల్ని చేసే విధంగా తమ ప్రభుత్వం కార్యచరణతో ముందుకు వెళ్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. దీనిలో భాగంగా రేపు సికింద్రాబాద్ లోని  పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో రేపు భారీ కార్యక్రమంను నిర్వహించనున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:48 PM IST
CM Revanth Reddy: మహిళా సంఘాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో శుభవార్త.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో రేపు బృహత్తర కార్యక్రమంకు శ్రీకారం.!.
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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