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CM Revanth reddy: రాఖీ పండగ వేళ సీఎం రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు.!.

TGsrtc special busses in telangana: టీజీఎస్ ఆర్టీసీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:42 PM IST
CM Revanth reddy: రాఖీ పండగ వేళ సీఎం రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు.!.
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth reddy: రాఖీ పండగ వేళ సీఎం రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు.!.
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