/ CM Revanth reddy: రాఖీ పండగ వేళ సీఎం రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు.!.

Tgsrtc special busses for Raksha bandhan festival: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా రాఖీ పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా సోదరులు, సోదరిమణుల పవిత్ర ప్రేమకు గుర్తుగా రాఖీని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సోదరులకు, అక్కా, చెల్లెళ్లు రాఖీలు కడతారు. ఎక్కడ ఉన్న కూడా తమ తోడబుట్టిన వారి ఇంటికి వెళ్లి మరీ రాఖీని కడతారు. అదే విధంగా రాఖీలు కట్టిన అక్కాచెల్లమ్మలకు సోదరులు మంచి మంచి సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లు ఇస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. అయితే.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాఖీ పండగ వేళ ప్రయాణికులు శుభవార్త చెప్పింది.
ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయంను కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి మహిళల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది. అయితే.. శ్రావణపౌర్ణమి వేళ ఆగస్టు 28న శుక్రవారం రోజున రాఖీలు కట్టడానికిచాలా మంది తమ సోదరుల ఇంటికి వెళ్తారు. దీనిలో భాగంగా బస్సులన్ని కూడా ఫుల్ గా ఉంటాయి.
అయితే.. మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు ఐదువేల ప్రత్యేక బస్సుల్నినడిపించాలని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులను ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా మహిళలకు ఎక్కడకూడా బస్టాండ్ లలో, రోడ్ల మీద బస్సుల కోసం వెయిట్ చేసే సిట్యువేషన్ఉండొద్దని తెల్చిచెప్పారు.
ఈ నేపథ్యంలో టీజీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సైతం అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు రాఖీ పండగ వేళ చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు బస్టాండ్ లకు చేరుకున్నారు. దీంతో ఎక్కడ చూసిన కూడా బస్టాండ్ లు అన్ని ప్రయాణికులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. మరోవైపు ఆకతాయిల ఆటకట్టించడానికి పోలీసులు సైతం మఫ్టీలో గస్తీ చేపట్టారు.
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