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CM Revanth reddy: ప్రతిపక్షాల కుట్రలను బలంగా తిప్పికొట్టాలి.. సీఎల్పీ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy in clp meeting: అధికారం పోయినా అహంకారం వీడకుండా పోలీసు అధికారులను, ప్రజా ప్రతినిధులను దూషించారని బీఆర్ఎస్ నేతలపై సీఎం రేవంత్ మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. మహిళా అధికారుల ముందు టీషర్టులు విప్పి ఇబ్బంది కలిగించడం చేశారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:52 PM IST
CM Revanth reddy: ప్రతిపక్షాల కుట్రలను బలంగా తిప్పికొట్టాలి.. సీఎల్పీ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth reddy: ప్రతిపక్షాల కుట్రలను బలంగా తిప్పికొట్టాలి.. సీఎల్పీ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
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