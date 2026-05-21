CM Revanth reddy Sensational comments on bandi Sanjay and brs ktr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ్ అంశం పెను దుమారంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేటీఆర్ మైనర్ బాలికకు న్యాయం జరగాలంటే కేంద్ర సహయ మంత్రి పదవి నుంచి బండి సంజయ్ ను బర్తరఫ్ చేయాలని నిరసనల్ని తీవ్రతరం చేశారు. ఎక్కడ చూసిన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు బండి సంజయ్ కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బండి భగీరథ్ పొక్సొకేసులో చట్టప్రకారం ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు.
కేంద్ర మంత్రి తమ కొడుకును పోలీసులకు సరెండర్ చేశామని చెప్పడంలో నిజంలేదన్నారు. అంతే కాకుండా పోలీసుల తనిఖీల్లో బండి భగీరథ్ దొరకడం వల్ల అరెస్ట్ చేశామని తెల్చి చెప్పారు. చట్టం ప్రకారం పోలీసులు దీనిపై ముందుకు వెళ్తున్నారని వెల్లడించారు. మైనర్ బాలికను అడ్డు పెట్టుకుని కేటీఆర్ చేస్తున్న రాజకీయాలు చాలా నీచంగా ఉన్నాయన్నారు.
గతంలో కేటీఆర్ బావమరిది ఫామ్ హౌస్ లో నేరుగా డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ దొరికిపోతే, తన బావమరిదిని అరెస్ట్ చేయమని కేటీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని ప్రశ్నించారు. దుబాయ్ లో చనిపోయిన టాలీవుడ్ నిర్మాత కేదార్ మిత్రుడు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఫామ్ హౌస్ లో డ్రగ్స్ పార్టీ చేసుకుంటూ కాల్పులు జరిపారన్నారు.
ఆ రోజు కేటీఆర్ ఏ బొక్కలొ దాక్కున్నాడని అన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పార్టీలో దిరికితే జైలుకు పంపుతారని, డ్రగ్స్ కేసులో దొరికితే బాధితులుగా చట్టాలు చెబుతున్నాయన్నారు. అంతే కాకుండా.. కేటీఆర్ కు, బండి సంజయ్ కు మధ్య ఏదో పంచాయతీ ఉందని దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఈ విధంగా కేటీఆర్ పగ సాధిస్తున్నాడంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు.
కేసీఆర్ నిద్రపోతున్నాడా..?..
బండి భగీరథ్ పై కేటీఆర్ చేస్తున్న ఆరోపణలు నిజమైతే మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎటుపోయారన్నారు. అంతే కాకుండా ఇంత వివాదం నడుస్తుంటే ఒక అపోసిషన్ పార్టీ నేత మైనర్ బాలిక ఘటనపై ఎందుకు రియాక్ట్ కాలేదన్నారు.
పక్క పార్టీ నేత బీఆర్ఎస్ లో చేరితే జగిత్యాల వరకు వెళ్లిన నేత.. బండి భగీరథ్ కేసులో ఎందుకు రియాక్ట్ కాలేదని, ఆయన నిద్ర పోతున్నాడా అంటూ ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా బండి భగీరథ్ వ్యవహరంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
