CM Revanth reddy name on car instead of number plate: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఒకవైపు ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తున్నారు. మరోవైపు రాజకీయాల్లో అపోసిషన్ పార్టీల ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేస్తు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు సోంత పార్టీకి చెందిన నేతలు కొంత మంది ఇబ్బందులకు గురిచేసిన తనదైన చాణక్యంతో పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఇటీవల అభిమానులు తమ ఫెవరెట్ సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నేతలకు చెందిన వారి ఇమేజ్ లను కార్లపై స్టిక్కర్ లుగా అతికించుకుంటారు.
కొంత మంది నంబర్ ప్లేట్ లపై కూడా వారి పేర్లు రాయించుకుంటారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. హైదరాబాద్ లోని దిల్సుఖ్నగర్లో రద్దీగా ఉండే రోడ్ల మీద ఒక వ్యక్తి తన కారు మీద తెలంగాణ టైగర్ రేవంత్ రెడ్డి అని ఇమేజ్ పెట్టుకుని, నంబర్ ప్లేట్ మీద రేవంత్ రెడ్డి అని పేరు కూడా రాసుకున్నాడు.
ఇది చూసి చుట్టుపక్కల వారు షాక్ అయ్యారు. కారు ఓవర్ స్పీడ్ గా వెళ్తు అక్కడి ప్రయాణికులను భయాభ్రాంతులకు గురిచేశాడు. అసలు ట్రాఫిక్ నియమాల ప్రకారం.. నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా అలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో తిరుగుతుంటూ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏంచేస్తున్నారని ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
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