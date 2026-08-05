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CM Revanth reddy: తెలంగాణ టైగర్ రేవంత్ రెడ్డి.. కారుపై సీఎం పేరురాసి ఓవర్ స్పీడ్‌లో వెళ్తు హల్ చల్.!.

Telangana news: దిల్‌సుఖ్‌నగర్లో నంబర్ ప్లేట్‌ స్థానంలో రేవంత్ రెడ్డి టైగర్ పేరు వేసుకొని ఒక వ్యక్తి ఓవర్ స్పీడ్‌గా వెళ్తూ ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురి చేశాడు. దీనిపై స్థానికులు ట్రాఫిక్ పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:36 PM IST
CM Revanth reddy: తెలంగాణ టైగర్ రేవంత్ రెడ్డి.. కారుపై సీఎం పేరురాసి ఓవర్ స్పీడ్‌లో వెళ్తు హల్ చల్.!.
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth reddy: తెలంగాణ టైగర్ రేవంత్ రెడ్డి.. కారుపై సీఎం పేరుతో ఓవర్ స్పీడ్‌లో వెళ్తు హల్ చల్..
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