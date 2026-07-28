/CM Revanth Reddy: గత సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ మీద 400 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు.. హైడ్రాపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

CM Revanth reddy responds on HC Order on Hydra: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హైడ్రా అంశం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ పై సీరియస్ అయ్యింది. ఆయనపై ఏకంగా 63 కోర్టు ధిర్కరణ పిటిషన్ లు ఉండటంపై ధర్మాసనం తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేసింది. అంతే కాకుండా వెంటనే ఆయనను హైడ్రా కమిషనర్ పదవి నుంచి తొలగించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీంతో బీజేపీలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు హైకోర్టు ఆదేశాలు కాంగ్రెస్ సర్కారుకు చెంపపెట్టు వంటివని విమర్శలు గుప్పించాయి.
మా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన గ్రేటెస్ట్ రిఫార్మ్ హైడ్రా
అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుంది
రంగనాథ్పై వచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు వెళ్తాం
- సీఎం రేవంత్ రెడ్డి https://t.co/I9iO3ZJARR pic.twitter.com/j6eIamG63W
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 28, 2026
ఈ నేపథ్యంలో హైడ్రాపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలతో తర్వాత తొలిసారి ఢిల్లి పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన గ్రేటెస్ట్ రిఫార్మ్ హైడ్రా అని కొనియాడారు. హైడ్రా మంచి పనుల్ని చేస్తుందని, ఇప్పటికే కబ్జాలకు గురైన సరస్సులు, నాలాల్ని కాపాడిందన్నారు. అంతే కాకుండా.. ఏ శాఖకు ఎవర్ని అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది పూర్తిగా ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుందన్నారు. తమ అధికారాన్ని ఎవరు గుంజుకోలేరని స్పష్టం చేశారు.
ఏవీ రంగనాథ్పై వచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు వెళ్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెల్చి చెప్పారు. గతంలో సీఎంగా పనిచేసిన సోమేష్ కుమార్ పై 400ల కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. కొంత మంది డబ్బులు ఇచ్చి సోషల్ మీడియాలో హైడ్రా మీద తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్నారు.
హైడ్రా మీద హై కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు నేను ఇంకా పరిశీలించలేదని అన్నారు. హైడ్రా మంచి పనులకు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వస్తున్నాయని అన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా హైడ్రాను కొనసాగిస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అంతే కాకుండా రీయింబర్స్ మెంట్, ఎగ్జామ్ ల నిర్వహణపై, పేపర్ లీక్ ఘటనపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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