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CM Revanth Reddy: గత సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ మీద 400 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు.. హైడ్రాపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

CM Revanth reddy on hydra: కొంత మంది కబ్జాదారులు కావాలని తప్పుడు పత్రాలతో కోర్టుల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తప్పుడు కేసుల్ని న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామని స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:05 PM IST
CM Revanth Reddy: గత సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ మీద 400 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు.. హైడ్రాపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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