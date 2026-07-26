/CM Revanth Reddy Resolution: 21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలుగా యువత.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రపోజల్ సాధ్యమేనా?

CM Revanth Reddy 21-Age Resolution: 'కమిటీ కుర్రాళ్లు' సినిమాలో చూపించినట్లుగా, ప్రస్తుత జెన్-జీ (Gen-Z) యువత రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది. ఇదే కోవలో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు యువతలో కొత్త జోష్ నింపాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఒక ప్రతిపాదన రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. పార్లమెంట్ లేదా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న 25 ఏళ్ల కనీస వయస్సు నిబంధనను 21 ఏళ్లకు తగ్గించాలని ఆయన కోరారు. మరి రీల్లో మాదిరిగా రియల్గా ఇది సాధ్యమేనా? ఈ విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రపోజల్ నేపథ్యం ఏమిటి?
భవిష్యత్తులో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే, యువత ఎన్నికల్లో నేరుగా పోటీ చేసేలా అర్హత వయస్సును 21 ఏళ్లకు తగ్గిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. డిగ్రీ పూర్తి చేసేసరికి యువత వయస్సు సుమారు 20 ఏళ్లు ఉంటుందని, ఆ వెంటనే వారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి దేశ సేవ చేసే అవకాశం లభిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందుకోసం తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపుతామని, రాజ్యాంగ సవరణ (ఆర్టికల్ 368) ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.
ముందున్న సవాళ్లు ఏంటి?
కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం, ఆపై రాజ్యాంగ సవరణను ఆమోదింపజేయడం అంత సులువైన విషయం కాదు. ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో డబ్బు, కుటుంబ నేపథ్యం, పార్టీ బలమైన మద్దతు కీలకంగా మారుతున్నాయి. పైసా ఖర్చు లేకుండా జాతీయ స్థాయిలో పోటీ చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నదే.
వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా రాణిస్తున్న యువ నాయకులు ఉన్న ఈ సమాజంలో ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారమే 25 ఏళ్ల వయస్సులో అనేక మంది యువత చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టి సత్తా చాటుతున్నారు.
2024 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కేవలం 25 ఏళ్ల వయస్సులోనే పుష్పేంద్ర సరోజ్ (సమాజ్వాది పార్టీ), ప్రియా సరోజ్, శాంభవి చౌదరి (ఎల్జెపి), సంజనా జాతవ్ (కాంగ్రెస్) వంటి యువ నాయకులు ఎంపీలుగా ఎన్నికై అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
అలాగే రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో.. బీహార్లో మైథిలి ఠాకూర్, హర్యానాలో ఆదిత్య సూర్జేవాలా, తెలంగాణలో మైనంపల్లి రోహిత్, ఒడిశాలో ఉపాసనా మోహపాత్ర వంటి యువత 25-26 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఎమ్మెల్యేలుగా గెలుపొందారు.
సాధ్యమేనా? భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
డబ్బు, రాజకీయ వ్యవస్థ ప్రభావం ఎంత ఉన్నప్పటికీ.. ప్రజల మద్దతు, నిజాయితీ, సరికొత్త ఆలోచనలు ఉంటే గెలవడం అసాధ్యమేమీ కాదు. సోషల్ మీడియా రాకతో యువతకు ప్రచారం చేయడం మరింత సులువయ్యింది. 1988లో రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం 61వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓటు హక్కు వయస్సును 21 నుంచి 18కి తగ్గించిన చరిత్ర మన దేశంలో ఉంది.
ఒకవేళ భవిష్యత్తులో చట్టసభల్లో పోటీ చేసే వయస్సును 21 ఏళ్లకు తగ్గిస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ జరిగితే.. జెన్-జీ యువత భారీ సంఖ్యలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
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