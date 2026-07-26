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CM Revanth Reddy Resolution: 21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలుగా యువత.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రపోజల్ సాధ్యమేనా?

CM Revanth Reddy 21-Age Resolution: రాజకీయాల్లోకి యువత తప్పకుండా భాగం కావాలని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. ఈ క్రమంలో చట్టసభల్లోకి యువతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా ముఖ్యంగా జెన్-జీ‌కి రాజకీయాల్లో అవకాశం ఇచ్చే విధంగా 21 ఏళ్లకే అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత కల్పించాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అది సాధ్యమేనా? కాదా అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:08 PM IST
CM Revanth Reddy Resolution: 21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలుగా యువత.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రపోజల్ సాధ్యమేనా?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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