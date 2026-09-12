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CM Revanth reddy: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. అన్ని శాఖల అధికారులతో సీఎం రేవంత్ సమీక్ష సమావేశం.. కీలక ఆదేశాలు..

Ganesh Chaturthi festival: గణేశ్ ఉత్సవాల పర్యవేక్షణకు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి  ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ నగరంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా జాగ్రత్త వహించాలని స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:21 PM IST
CM Revanth reddy: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. అన్ని శాఖల అధికారులతో సీఎం రేవంత్ సమీక్ష సమావేశం.. కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: cmrevanthmeetingwithofficials

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth reddy: గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. అన్ని శాఖల అధికారులతో సీఎం రేవంత్ సమీక్ష సమావేశం.. కీలక ఆదేశాలు..
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