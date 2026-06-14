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CM Revanth Reddy: వర్షాల వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే కఠిన చర్యలు.. అన్ని శాఖల అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు..

cm Revanth reddy review on heavy rains: విద్యుత్ శాఖ తోపాటు అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులు సమన్వయం చేసుకుని ట్రాఫిక్ కు ఇబ్బంది కల్గకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ ఉన్నతాధికారుల నుంచి కింద స్థాయి సిబ్బంది వరకు రోడ్ల పైన ఉండాల్సిందేనంటూ సీఎం రేవంత్ తెల్చిచెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:21 PM IST
CM Revanth Reddy: వర్షాల వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే కఠిన చర్యలు.. అన్ని శాఖల అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth Reddy: వర్షాల వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే కఠిన చర్యలు.. అన్ని శాఖలకు
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