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CM Revanth Reddy: కొంత మంది అఘోరా పూజలు చేశారు.!. బీఆర్ఎస్ టార్గెట్‌గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

cm revanth reddy fires on brs: కొంత మంది కర్ణాటక, తమిళనాడుకు పోయి అఘోరా పూజలు చేశారని బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:40 PM IST
CM Revanth Reddy: కొంత మంది అఘోరా పూజలు చేశారు.!. బీఆర్ఎస్ టార్గెట్‌గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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