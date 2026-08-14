CM Revanth reddy sensational comments on brs: కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణలో తీవ్ర వర్షాభావం సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఎల్ ని నో ప్రభావంతో తెలంగాణలో కురవాల్సిన వర్షం కన్నా తక్కువగా వానలు కురిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇటీవల తమిళనాడు, కర్ణాటకకు వెళ్లారు. అయితే..ఈ పర్యటనపై ఇప్పటికే పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ హరీష్ రావు బ్లాక్ మెజిక్, చేతబడులు చేసు కర్ణాటకకు ఎందుకు వెళ్లారో చెప్పాలన్నారు.
కొంతమంది కరువు రావాలని కర్ణాటక, తమిళనాడు పోయి అఘోరా పూజలు చేశారు
నేను గొప్ప తెలివి ఉన్నోడిని, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివినోడిని అని నేను చెప్పను
కానీ నా సంకల్పం గొప్పది.. దేవుడు నా దిక్కే ఉన్నాడు
అందుకే హైదరాబాద్కు తాగునీటి సమస్య లేకుండా దేవుడే వానలు కురిపించాడు
- సీఎం రేవంత్… pic.twitter.com/rp6nIqFM8J
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 14, 2026
అంతే కాకుండా చేతబడి చేయించారని విమర్శలు గుప్పించారు. దీనిపై హరీష్ రావు ఏకంగా సీరియస్ అయి పరువు నష్టం దావా వేశారు. ఈ రచ్చ నడుస్తుండగానే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కొంతమంది కరువు రావాలని కర్ణాటక, తమిళనాడు పోయి అఘోరా పూజలు చేశారని, దేవుడు తమవైపు ఉన్నాడని చెప్పారు.
కరువు రావాలని, జనాలు చచ్చిపోవాలని పూజలు చేశారన్నారు. నేను గొప్ప తెలివి ఉన్నోడిని, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివినోడిని అని నేను చెప్పనన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం బద్నాం కావాలని పూజలు చేశారని, మన సంకల్పం మంచిదని, దేవుడు మనవైప ఉన్నాడన్నారు. అందుకు హైదరాబాద్ లో తాగునీటి సమస్యల్ని లేకుండా.. దేవుడే విస్తారంగా వానలు కురిపించాడన్నారు.
పదిమందికి మేలు చేయాలని సంకల్పంమనదన్నారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ బీఆర్ఎస్ పై ఇండైరెక్ట్ గా చేసిన ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ అదే రెంజ్ లో కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. రాకెట్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడిన తెలంగాణ.. నేడు మూఢ నమ్మకాల గురించి మాట్లాడుతుందని నెట్టింట విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
తమపై నోటొకొచ్చినట్లు ఆరోపణలుచేయడం కాదని, ఆధారాలు ఉంటే బయటపెట్టి మాట్లాడాలని బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ లు వేస్తుంది.
ఇట్లా మాట్లాడితే మీ మీద జనాలకు ఉన్న నమ్మకం పోతుంది రేవంత్ రెడ్డి అంటూ నెట్టింట ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మూఢ నమ్మకాలు లేవని జనాలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన మీరే.. మూఢ నమ్మకాల గురించి మాట్లాడితే ఇక కింది స్థాయి కాంగ్రెస్ లీడర్ల పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదని సెటైర్లు వేశారు.
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