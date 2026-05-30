/CM Revanth Reddy: కేసీఆర్ మీద ఒట్టేసి హరీష్ రావు నిజం చెప్పాలి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy sensational comments on former cm kcr and harish rao: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాక రేపుతున్నాయి. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరాయి. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహంను ఏర్పాటు చేయడంపై వివాదం రాజుకుంది. అంతే కాకుండా ఉచిత విద్యుత్ అంశంపై కూడా వివాదం చెలరేగింది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పై మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. ముఖ్యంగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్, హరీష్ రావు టార్గెట్ చేసుకుని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏడాదికి 70 వేల కోట్లు అప్పు చేస్తే దానితో వచ్చిన ఆదాయంతో 95 వేల కోట్ల అప్పు తీరుస్తున్నామన్నారు.
హరీశ్ రావు మేము తీరుస్తున్న అప్పుల గురించి ఎందుకు చెప్పడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. 54 వేల కోట్ల అప్పులు తీసుకుంటామని మేము ముందే చెప్పామని సీఎం రేవంత్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఎఫ్ ఆర్ బీ ఎం పరిధి దాటి అప్పులు చేయడానికి అనుమతి లేదన్నారు. అంతే కాకుండా..
కేసీఆర్ మీద ఒట్టు వేసి హరీష్ రావు బీఆర్ ఎస్ లోనే ఉంటానని చెప్పగలాడా అంటూ సవాల్ విసిరారు.
గతం లో ఏపీ సీఎంగా ఉన్న దివంగత నేత వైఎస్ దగ్గరికి హరీశ్ రావు పోయిన విషయం తనకు తెలుసన్నారు. ఎవరెవరితో ఏం మాట్లాడాడో కూడా తనకు తెలుసన్నారు. కానీ వాటిని ఇప్పుడే బైటపెట్టనని అన్నారు.
ఇటీవల జగిత్యాల మీటింగ్ వదిలేసి హరీష్ రావు ఆగమేఘాల మీద ఢిల్లీకి ఎందుకు వెళ్లాడో చెప్పాలన్నారు.
బీజేపీ, బీఆర్ ఎస్ కలిసి పోటీ చేస్తాయనడంలో తమకు ఏ మాత్రం అనుమానం లేదన్నారు. ప్రాథమిక ఆధారాలతో 2 కేసులు సీబీఐ కి ఇచ్చామన్నారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలన్నారు. 2034 వరకు తెలంగాణ లో నే వుంటానని, ప్రజలకు మేలు చేయాలన్న దే నా ఆలోచన అని స్పష్టం చేశారు. దీనిలో ఏ చిన్న మార్పు కూడా లేదన్నారు.
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ది .. తనది విజయవంతమైన కాంబినేషన్ అని స్పష్టం చేశారు. తమ ఇద్దరి కాంబియేషన్ లో అన్ని ఎన్నికలు గెలిచామన్నారు. అంతే కాకుండా రాబోయే ఎన్నికలల్లో కూడా గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రంలో పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మహేష్ గౌడ్ కి మంచి పదవి రావొచ్చని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
