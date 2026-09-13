/CM Revanth reddy: నన్ను ముందు గుర్తించింది రోశయ్యే.. ఆర్యవైశ్య సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth Reddy Speech in Arya Vaishya Atma Gourava Bhavan puja meeting: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉప్పల్ భగాయత్ లో ఆర్యవైశ్య ఆత్మ గౌరవ భవన నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆర్యవైశ్యులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. తనను తన కుటుంబం కన్నా... రాజకీయాల్లో రాణిస్తావని గుర్తించింది మాజీ సీఎం రోశయ్య అని పేర్కొన్నారు. శాసనమండలిలో దూకుడుగా నేను మాట్లాడితే .. రోశయ్య నన్ను పిలిచి ఆవేశం తగ్గించుకుని అనుభవంతో ముందుకు వెళ్తే పైకి వస్తామని ఆశీర్వదించారని చెప్పుకొచ్చారు.
ఆర్యవైశ్యులు సౌమ్యులు, ఆత్మాభిమానం అధికంగా ఉన్నవాళ్లని చెప్పారు. ఆర్యవైశ్యుల్లో చాలా మంది పేదలున్నప్పటికీ.. ఆత్మగౌరవం కోసం పేదలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడలేదన్నారు. ఎన్ని కష్టాలు, బాధలు ఉన్నా సమాజంలో గౌరవం కోసం జీవించేవాళ్లు ఆర్యవైశ్యులని కొనియాడారు. నేను ఎప్పుడూ ఆర్యవైశ్యుల శ్రేయోభిలాషినే అని.. గ్రామంలో ఎంత పేదవాడు పోయినా కనీసం తినడానికి అప్పు ఇచ్చే వాళ్లు ఆర్యవైశ్య సోదరులని చెప్పుకొచ్చారు. గ్రామంలో ఏ శుభకార్యం ఉన్నా మొదట గుర్తుకు వచ్చేది ఆర్యవైశ్య సోదరులేనని మాట్లాడారు.
ప్రపంచంలో ఉన్నవి రెండే వృత్తులు.. అవి వ్యవసాయం, వ్యాపారం అని.. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు చెన్నారెడ్డి, విజయభాస్కర్ రెడ్డి, వైఎస్లు గల్లాపెట్టె నిర్వహణ బాధ్యతను ఆర్యవైశ్యులకే ఇచ్చారన్నారు. జూన్ 2, 2014న తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిన నాడు 16 వేల కోట్ల మిగులు బడ్జెట్తో తెలంగాణ ఏర్పడిందంటే కారణం ఆనాటి ఆర్థిక మంత్రి రోశయ్య అన్న విషయాన్ని మరోసారి ప్రస్తావించారు.
రోశయ్యకు అవకాశం, గౌరవం ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని గుర్తు చేశారు. శయ్య విమర్శించే వారు కాదు, తిట్టే వారు కాదు.. రోశయ్య చురకలు వేసేవారన్నారు. రాష్ట్రం విడిపోయినా రోశయ్య గౌరవాన్ని కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఆయన విగ్రహం ఏర్పాటు చేశామన్నారు. రోశయ్య విగ్రహం ఏర్పాటు పైన కొంతమంది విమర్శలు చేశారని, నాలుగు దశాబ్దాల క్రితమే నేను హైదరాబాద్కు వచ్చానని, మంచైనా, చెడైనా నాది ఇక హైదరాబాద్ అని రోశయ్య అన్నారన్నారు.
ఆయన మాటలను గౌరవించి విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఆర్యవైశ్యులను వివిధ ప్రాంతాల్లో రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారని, ప్రపంచ స్థాయి నాయకుడు ఒకే ఒక్కరు మహాత్మా గాంధీ అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశం పోయినా మహాత్మా గాంధీ గొప్పతనం తెలియని వారు ఉండరన్నారు. భారతదేశం నుంచి ప్రపంచస్థాయి నాయకుడిగా ఎదిగిన ఆర్యవైశ్య బిడ్డ మహాత్మా గాంధీ అని ప్రశంసించారు.
ప్రపంచస్థాయి నేతగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మహాత్మా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు కావడం గర్వకారణమన్నారు. అనేక మంది ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషించారని, పొట్టి శ్రీరాములు పోరాటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిందన్నారు. దేశ సమగ్రత కోసం మహాత్మాగాంధీ ప్రాణాలు ఇస్తే, పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారని, ఆర్యవైశ్యులకు రావాల్సిన గుర్తింపు రాలేదని చెప్పుకొచ్చారు.
ఆర్యవైశ్యుల పట్ల మా ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని, పేదల ఆర్యవైశ్య బిడ్డలకు ఆత్మగౌరవ భవనం సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణం కోసం సహాయం అందిస్తుందని, నేను మాట ఇస్తే తప్పకుండా అమలు చేస్తానని హమీ ఇచ్చారు.
కలిసి ఉంటేనే మీకు బలం.. సమైక్యంగా ఒక్కతాటిపై నడిస్తే అందరూ గౌరవిస్తారని మాట్లాడారు. ఆర్యవైశ్యులకు ఒక కార్పొరేషన్ పదవి ఇచ్చామని, కొడంగల్లో ఒక మున్సిపాలిటీలో ఆర్యవైశ్య కులానికి చైర్మన్ పదవి ఇచ్చామన్నారు. రాజకీయాల్లో మీ వాటా మీరు తీసుకోవాలని.. కలిసి కట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యమౌతుందని, ఆర్యవైశ్యులకు ముందు చూపు, జాగ్రత్త వాళ్ల డీఎన్ఏలోనే ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసలు కురిపించారు.
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