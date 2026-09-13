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CM Revanth reddy: నన్ను ముందు గుర్తించింది రోశయ్యే.. ఆర్యవైశ్య సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

cm Revanth speech in arya Vaishya sabha: ఆర్యవైశ్యుల్లో చాలా మంది పేదలున్నప్పటికీ.. ఆత్మగౌరవం కోసం పేదలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడలేదన్నారు.  అంతే కాకుండా.. కష్టాలు, బాధలు ఉన్నా సమాజంలో గౌరవం కోసం జీవించేవాళ్లు ఆర్యవైశ్యులంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:52 PM IST
CM Revanth reddy: నన్ను ముందు గుర్తించింది రోశయ్యే.. ఆర్యవైశ్య సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthspeecharyavaishyameeting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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