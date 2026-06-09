/CM Revanth reddy: మహిళల ఆర్థిక సాధికారతే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech in Indira mahila shakti sabha in secunderabad parade grounds: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో భాగంగా మహిళా సంఘాల ప్రొత్సాహమే తమ టార్గెట్ గా ముందుకు వెళ్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో'మహిళా శక్తి' మహాసభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. కుండపోత వర్షంలోనూ తన సహచర మంత్రులతో కలిసి సభలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సభకు భారీగా ప్రజలు చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం కేటాయించిన 553 కొత్త ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రారంభించడంతో పాటు, స్వయం సహాయక సంఘాలకు సంబంధించిన హైర్ ఛార్జీల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. తమ ప్రభుత్వం 61 వేల కోట్ల లింకేజీలు ఇచ్చిందన్నారు.
సున్నా వడ్డీ కోసం బ్యాంకులకు రెండు వేల కోట్ల నిధుల విడుదల చేసి మహిళల్ని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ ప్రగతి మహిళల చేతుల్లో ఉందన్నారు. కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరుల్ని చేయడమే తమ టార్గెట్ అన్నారు. అంతే కాకుండా గత పాలకులపై తీవ్రమైన విమర్శలు గుప్పించారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం.. మహిళా సాధికారతను పట్టించుకోకుండా ₹4,000 కోట్ల వడ్డీలేని రుణాల బకాయిలను పెండింగ్లో పెట్టిందని ఎద్దేవా చేశారు. అందుకే తెలంగాణ మహిళలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు
రాష్ట్రంలోని 27,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలల నిర్వహణ బాధ్యతలను 'అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల' పేరుతో మహిళా సంఘాలకే అప్పగించామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గతంలో ఈ పనులను కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చేవారని, కానీ ఇప్పుడు తమ ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డలకే ఆ సర్వహక్కులు కల్పించిందని చెప్పారు.
ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థినుల డ్రాపౌట్స్ తగ్గి, విద్యాశాతం గణనీయంగా పెరిగిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఒక ఆడపిల్ల చదివితే కుటుంబమే బాగుపడుతుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బతుకమ్మ చీరల పేరిట నాణ్యత లేని చీరలు ఇచ్చారన్నారు.
దీన్ని ఆడబిడ్డలు చేల గట్ల వద్ద పక్షులను, అడవి పందులను బెదరగొట్టడానికి వాడారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. తమ ప్రభుత్వం అందించిన చిలుకపచ్చ రంగు చీరను మంత్రి సీతక్కతో పాటు ఆడబిడ్డలంతా సంతోషంగా కట్టుకుని సభకు రావడం చూస్తే గర్వంగా ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆడబిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమైన అధికారంలో ఉంటుందా అంటూ ప్రశ్నించారు. తమ అక్కలు పెట్టిన వాతలతోనే కొందరు ఫామ్హౌస్లో పండుకున్నారని విమర్శించారు. ఉచిత బస్సుతో స్కూళ్లలో ఆడపిల్లల డ్రాపౌట్స్ తగ్గాయని పేర్కొన్నారు. మహిళా సంఘాల్లో 67 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలు ఉన్నారని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం.. ఉచిత బస్సు పథకం కోసం రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని పేర్కొన్నారు.
ఆటో డ్రైవర్లను రెచ్చగొట్టి రోడ్డుపైకి పంపారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. మిడ్ డే మీల్ పథకం సరుకులు కూడా మహిళలే సరఫరా చేస్తున్నారని, 8 వేల స్త్రీ శక్తి భవనాలు ఒకేసారి పూర్తిచేస్తామని పేర్కొన్నారు. హైటెక్ సిటీ దగ్గర మహిళలకు రూ.1000 కోట్ల భూమి కేటాయించామని పేర్కొన్నారు. 106 స్టాల్స్తో అంతర్జాతీయస్థాయి ప్రమాణాలతో మాల్ నిర్మించామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు.
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