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CM Revanth reddy: మహిళల ఆర్థిక సాధికారతే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech in parade grounds: వర్షంపడుతున్న కూడా ప్రజలు భారీగా సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ కు తరలివచ్చారు. అంతే కాకుండా మహిళలకు ఏకంగా 553 ఆర్టీసీ బస్సులను మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేటాయించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:55 PM IST
CM Revanth reddy: మహిళల ఆర్థిక సాధికారతే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం.. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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