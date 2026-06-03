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CM Revanth reddy: రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజుల పాటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన..

cm revanth reddy mahabub nagar tour: రెండు రోజులు పాటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తుండటంతో అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు. ప్రత్యేకంగా పోలీసు బందో బస్తు చేపట్టారు . హెలిప్యాడ్ తో పాటు, అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:23 PM IST
CM Revanth reddy: రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజుల పాటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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