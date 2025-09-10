English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: అరెయ్ ఏంట్రా ఇది.. హైదరాబాద్ బిర్యానీలో షాకింగ్ సీన్..ప్లేట్‌లో ఏమోచ్చిందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. వీడియో వైరల్..

Cockroach found in Biryani Video: కొంత మంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్ కు వెళ్లారు. ఇంతలో వారు ఆర్డర్ పెట్టుకున్న బిర్యానీ రావడంతో తినేందుకు రెడీ అయిపోయారు. ఇంతలో ప్లేట్ లో ఏదో తేడాగా ఉన్న ఆకారం కన్పించింది. జాగ్రత్తగా చూస్తే వారి గుండెలు జారీనంతపనైంది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 10, 2025, 10:30 AM IST
  • బిర్యానీలో షాకింగ్ సీన్..
  • ఆందోళనలో ఫుడ్ లవర్స్..

Hyderabad: అరెయ్ ఏంట్రా ఇది.. హైదరాబాద్ బిర్యానీలో షాకింగ్ సీన్..ప్లేట్‌లో ఏమోచ్చిందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. వీడియో వైరల్..

Cockroach found in biryani at famous Hyderabad: హైదరాబాద్ బిర్యానీకి ఎంత ఫెమసో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.  చాలా మంది ఎక్కడెక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చి బిర్యానినీ తినేస్తుంటారు. అసలు బిర్యానీ తినేందుకు వీకెండ్ లో కూడా ఇక్కడకు వస్తారు. అంత ఫెమస బిర్యానీ పాయింట్ లో హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి.

అయితే.. ఇటీవల బిర్యానీలో అనేక  జీవుల అవశేషాలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల చిన్న పాములు, బొద్దింకలు, బల్లుల అవశేషాలు వచ్చిన ఘటనల్నిమనం చూశాం. అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న, ఎన్నిసార్లు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లపై దాడులు చేసిన కూడా రెస్టారెంట్ లు, హోటళ్ల సిట్యూవేషన్ మాత్రం మారడంలేదు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని మరో రెస్టారెంట్ లో  బొద్దింక వచ్చిన ఘటన తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

 

హైదరాబాద్ లోని ముషీరాబాద్‌లోని అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొంతమంది స్నేహితులు.. ముషీరాబాద్ అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశారు. ఆకలితొ ఉన్న వాళ్లంతా.. వెయిటర్ తెచ్చి ఇవ్వగానే తినడం ప్రారంభించారు. ఇంతలోనే బిర్యానీలో ఏదో వెరైటీగా  కన్పించడంతో జాగ్రత్తగా చూశారు.  

అప్పుడు వారికి ఒక బొద్దింక కన్పించింది. దీంతో కస్టమర్లు షాక్ కు గురయ్యారు. పెద్ద బొద్దింక కన్పించడంతో వారంతా నిర్వాహకుల్ని ప్రశ్నించగా నెగ్లీజెన్సీగా మాట్లాడారు. దీంతో ఫుడ్ సెప్టీ అధికారుల్ని, పోలీసులకు పిల్చి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు  సదరు రెస్టారెంట్ కు నోటీసుల్ని జారీచేశారు. ఈ ఘటన మాత్రం కలకలంగా మారింది.

 

