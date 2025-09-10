Cockroach found in biryani at famous Hyderabad: హైదరాబాద్ బిర్యానీకి ఎంత ఫెమసో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చాలా మంది ఎక్కడెక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చి బిర్యానినీ తినేస్తుంటారు. అసలు బిర్యానీ తినేందుకు వీకెండ్ లో కూడా ఇక్కడకు వస్తారు. అంత ఫెమస బిర్యానీ పాయింట్ లో హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి.
అయితే.. ఇటీవల బిర్యానీలో అనేక జీవుల అవశేషాలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల చిన్న పాములు, బొద్దింకలు, బల్లుల అవశేషాలు వచ్చిన ఘటనల్నిమనం చూశాం. అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న, ఎన్నిసార్లు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ లపై దాడులు చేసిన కూడా రెస్టారెంట్ లు, హోటళ్ల సిట్యూవేషన్ మాత్రం మారడంలేదు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని మరో రెస్టారెంట్ లో బొద్దింక వచ్చిన ఘటన తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
అరేబియన్ మండి బిర్యానీలో బొద్దింక కలకలం
హైదరాబాద్ - ముషీరాబాద్లోని అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్ బిర్యానీలో బొద్దింక రావడంతో కంగుతిన్న కస్టమర్
ఇదేంటని రెస్టారెంట్ నిర్వాహకులను అడగగా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన కస్టమర్
బిర్యానీలో బొద్దింక ఎలా వచ్చిందని… pic.twitter.com/N8Pj0vpDQo
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 10, 2025
హైదరాబాద్ లోని ముషీరాబాద్లోని అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొంతమంది స్నేహితులు.. ముషీరాబాద్ అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్కు వెళ్లి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశారు. ఆకలితొ ఉన్న వాళ్లంతా.. వెయిటర్ తెచ్చి ఇవ్వగానే తినడం ప్రారంభించారు. ఇంతలోనే బిర్యానీలో ఏదో వెరైటీగా కన్పించడంతో జాగ్రత్తగా చూశారు.
అప్పుడు వారికి ఒక బొద్దింక కన్పించింది. దీంతో కస్టమర్లు షాక్ కు గురయ్యారు. పెద్ద బొద్దింక కన్పించడంతో వారంతా నిర్వాహకుల్ని ప్రశ్నించగా నెగ్లీజెన్సీగా మాట్లాడారు. దీంతో ఫుడ్ సెప్టీ అధికారుల్ని, పోలీసులకు పిల్చి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు సదరు రెస్టారెంట్ కు నోటీసుల్ని జారీచేశారు. ఈ ఘటన మాత్రం కలకలంగా మారింది.
