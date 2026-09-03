/Konda Surekha: కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అల్టిమేటం..!

Congress high command orders to Konda Surekha to resign minister post: తెలంగాణ రాజకీయాల్లొ కొండా సురేఖ అంశం క్లైమాక్స్ కు చేరింది. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఊహించని బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో వివాదం నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆదేశించింది. ఒక వేళ రాజీనామా చేయకపోతే బర్తరఫ్ చేయాల్సి వస్తుందని, అక్కడి వరకు తెచ్చుకోవద్దని సురేఖకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సూచించారు.
మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ నుంచి రానున్నారు. ఆయన వచ్చే లోపు కొండా సురేఖ రాజీనామా చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది. అదే విధంగా.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాక పార్టీలో కొనసాగడం అవమానకరమని, పార్టీకి కూడా రాజీనామా చేసే ఆలోచనలో కొండా సురేఖ ఉన్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు తన అనుచరులతో చర్చించి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మీడియా ముందుకు కొండా దంపతులు రానున్నట్లు తెలుస్తొంది.
ఇక కొండా సురేఖ నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఆమె కనీసం వరంగల్ కు కూడా చేరుకొలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి ఆదేశాలు రావడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. కాంగ్రెస్ పెద్దలను కలిసి తన వివరణ ఇచ్చుకున్న కూడా కొండా సురేఖకు ఊరటదక్కలేదు.
ఇప్పటికే కొండా సురేఖ తన కూతురు కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలు ఆమె వ్యక్తిగత మన్నారు. అయిన కూడా మరల నిన్న సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా ఢిల్లీలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఏఐసీసీ కూడా కొండాసురేఖ తీరుపై సీరియస్ గా ఉంది. మొత్తంగా రాజీనామా తర్వాత ఏవిధమైన పరిణామాలు ఉంటాయో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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