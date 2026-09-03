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Konda Surekha: కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అల్టిమేటం..!

Konda Surekha row: సాయంత్రంలోగా రాజీనామా చేయకపోతే, లోక్‌భవన్‌కు బర్తరఫ్ లేఖ పంపిస్తామని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ హెచ్చరించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:14 PM IST
Konda Surekha: కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్.. మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అల్టిమేటం..!
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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