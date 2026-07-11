/Jagga reddy: హరీష్ రావుపై పోటికి సిద్దం .!. అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై జగ్గారెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Jaggareddy praises cm Revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తొంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన నేతలు పదునైన వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగిన రైతు ఆశీర్వాద సభ వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. రాబోయేది మరల ప్రజాప్రభుత్వమే అంటూ జోస్యం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ 117 స్థానాల్లో గెలుస్తుందని అన్నారు. అంతే కాకుండా భద్రాద్రి రాముడి మీద ఆన.. కేసీఆర్, హరీష్ రావు, కేటీఆర్, ఆయన భజన పరులు అంతా కలిసొచ్చిన కాంగ్రెస్ కు వచ్చే నష్టమేమిలేదన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలకు మరోవైపు ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇక తాజాగా.. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్ని మరింత హీటెక్కించాయి. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆదేశిస్తే సిద్దిపేట్ నుంచి హరీష్ రావుకు పోటీగా బరిలోకి దిగుతానని జగ్గారెడ్డి సంచనలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అంతే కాకుండా.. రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్లీ అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటి నుంచే పక్కా వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాడని అన్నారు. ఆయనకు తమ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. తాను సంగారెడ్డిలో పోటీ చేయనని మాత్రమే అన్నానని, వేరే నియోజకవర్గం నుంచి తప్పుకుంటానని చెప్పలేదని బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో సంగారెడ్డి స్థానం మహిళలకు కేటాయించినా లేదా జనరల్ స్థానంగా ఉన్నా అక్కడ నుంచి నిర్మలనే అభ్యర్థిగా బరిలో ఉంటారని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఖమ్మం వేదికగా 117 సీట్లు గెలుచుకునేలా ప్లాన్ సిద్దం చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఇప్పటి నుంచి తమ పనితీరును మార్చుకొవాలన్నారు. సీఎం హెచ్చరించిన తర్వాత కూడా తీరు మార్చుకోని ఎమ్మెల్యేలకు రాబోయే ఎన్నికల్లో సీట్లు ఇవ్వాలో లేదో సీఎం, పీసీసీ చీఫ్, రాష్ట్ర ఇంచార్జ్లు మాత్రమే నిర్ణయిస్తారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఎవరి సర్వేలు వారికి అనుకూలంగా ఉంటాయని, వాటిని చూసి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదని బీఆర్ఎస్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రతిపక్షాలు అధికార పార్టీపై ఎప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తునే ఉంటాయని వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన పనిలేదన్నారు. దీంతో మొత్తంగా జగ్గారెడ్డి ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతానని చెప్పడం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
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