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Jagga reddy: హరీష్ రావుపై పోటికి సిద్దం .!. అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై జగ్గారెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Jagga reddy fires on Harish rao: రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఆదేశిస్తే హరీష్ రావు నియోజక వర్గం సిద్దిపేట్ నుంచి బరిలో దిగుతానని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:44 PM IST
Jagga reddy: హరీష్ రావుపై పోటికి సిద్దం .!. అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై జగ్గారెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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