/ Konda Surekha: కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయాలి.! . సీఎల్పీ వేదికగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు తీవ్ర ఆగ్రహం..

Congress party mlas and mlcs fires on konda surekha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సుస్మిత పటేల్ వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.సుష్మిత పటేల్ సీఎం రేవంత్ పై చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మహిళ నేతలు ఖండించారు. మరోవైపు మంత్రి కొండా సురేఖ మాత్రం తన కూతురు అన్న మాటలు ఆమె వ్యక్తిగతమన్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు భగ్గుమన్నారు.
ఈ అంశంపై ఉమ్మడి వరంగల్, నల్లగొండ జిల్లాలకు చెందిన 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలు సీఎల్పీ వేదికగా సమావేశమై చర్చించారు. మంత్రి కొండా సురేఖను వెంటనే మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ను టార్గెట్ చేస్తూ కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై సమావేశంలో చర్చలు జరిగాయి. సమావేశం తర్వాత పలువులు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మంత్రి కొండాసురేఖపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలను కొండా సురేఖ ఇప్పటివరకు ఖండించకపోవడాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మంత్రి పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా మాట్లాడటం ఏంటని ఫైర్ అయ్యారు. సీఎంను వ్యతిరేకించే వారికి పార్టీలో ఉండే అర్హత లేదన్నారు.
కొండా సురేఖ, రాజగోపాల్ రెడ్డి, చిన్నారెడ్డిని కచ్చితంగా పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు డిమాండ్ చేశారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు.. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో నీ గతి ఏమైందో తెలుసు కదా అని ఏకీపారుశారు. మరోవైపు చిన్నారెడ్డికి ఎన్నిసార్లు టికెట్ ఇచ్చారో గుర్తు చేసుకొవాలన్నారు. మా పార్టీలోనే కొన్ని గుంట నక్కలు కొండా సురేఖ వెనకాల ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి రక్తం తాగింది చాలని ఇష్టంలేని వారు పార్టీ నుండి వెళ్ళిపొవాలన్నారు.
కొండా సురేఖను పార్టీలో నుండి బహిష్కరించక ముందే ఆమెనే వెళ్లిపోతే మంచిదన్నారు. ఏ పార్టీలో అయినా సక్రమంగా గొడవలు లేకుండా ఉన్నావా కొండా సురేఖ?.. అంటూ వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు.
అసలు..ఒక్క ఎమ్మెల్యేతో అయినా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయా ?.. నీ బిడ్డ మాట్లాడుతుంటే వెనుక బ్యానర్లో నీ ఫోటో ఉంటది, నీకు నీ బిడ్డ వ్యాఖ్యలకు సంబంధం లేదు అనడం ఏంటని, ఇంకెన్ని రోజులు నీ బ్లాక్మెయిల్ పాలిటిక్స్ నడిపిస్తారని వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
పార్టీ సభ్యులు కానీ, అనామకులైన కొండా సుష్మిత మా ఎమ్మెల్యేను పట్టుకొని అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతుందని,ఇంతకంటే బజారు కల్చర్ ఎక్కడా ఉండదని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం తెల్చి చెప్పారు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, చిన్నారెడ్డి ఎవరు రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధిష్టానాన్ని కోరుతున్నామని దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్ పేర్కొన్నారు.
మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కొండా సుష్మిత అంశంపై వాడి వేడిగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఏవిధంగా చర్యలు తీసుకుంటుదన్న అంశంపై సర్వాత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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