/BJP Office: రెచ్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.. బీజేపీ కార్యాలయానికి నల్ల రంగు

NSUI Attack On BJP Office: తెలంగాణలో మరోసారి తీవ్ర రాజకీయ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆకస్మికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యువజన విభాగం నాయకులు దూసుకువచ్చి బీజేపీ కార్యాలయంపై దాడికి పాల్పడ్డారు. నల్ల రంగు పూసి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్ నాయకులు దాడికి పాల్పడడాన్ని బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరుపై కమలం పార్టీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంపై సోమవారం మధ్యాహ్నం యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు దూసుకొచ్చారు. జెండాలు, ఫ్లెక్సీలతో బీజేపీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. అమిత్ షా డౌన్ డౌన్ అంటూ అక్కడే యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఒక్కసారిగా యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు రావడంతో పోలీసులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఏం జరుగుతుందో తెలిసే లోపు యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు బీజేపీ గేటుపై నల్ల రంగు పూశారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద, బీహార్లో విద్యార్థులపై కాల్పులు జరిగినందుకు నిరసనగా యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు బీజేపీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు.
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు నివాసానికి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇంటిని ముట్టడిస్తారనే సమాచారం మేరకు హైదరాబాద్లోని తార్నాకలో ఉన్న అతడి నివాసాన్ని పోలీసులు చుట్టుముట్టారు. రామచంద్రరావు ఇంటి ముట్టడికి యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పిలుపునివ్వడంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు రామచంద్రరావు నివాసం వైపు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. దీంతో రామచంద్రరావు నివాసం వద్దకు బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా భారీగా చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటూ బీజేపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. తమ ఇంటిని ముట్టడిస్తే.. రేవంత్ రెడ్డి ఇల్లు ముట్టడిస్తామని బీజేపీ శ్రేణులు హెచ్చరించారు.