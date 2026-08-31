Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /BJP Office: రెచ్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.. బీజేపీ కార్యాలయానికి నల్ల రంగు

BJP Office: రెచ్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.. బీజేపీ కార్యాలయానికి నల్ల రంగు

Congress Youth Leaders Attack On BJP State Office: మరోసారి తెలంగాణలో రాజకీయ వివాదం రాజుకుంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన యువజన విభాగం నాయకులు రెచ్చిపోయి బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంపై దాడికి పాల్పడ్డారు. గేటుకు నల్లరంగు పూసి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 31, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:09 PM IST
BJP Office: రెచ్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.. బీజేపీ కార్యాలయానికి నల్ల రంగు
Image Credit: Youth Congress Attack On BJP Office

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నాని కోసం కీర్తి సురేశ్‌ సంచలన నిర్ణయం..
2
3
4
5