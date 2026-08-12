LB Nagar Police Constable Death News: హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎల్బీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 2024 బ్యాచ్కు చెందిన జరుపుల సాయికుమార్ అనే యువ కానిస్టేబుల్, తాను పనిచేస్తున్న పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉరివేసుకొని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. ఈ హఠాత్పరిణామం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. సాయికుమార్ మరణించిన విషయాన్ని తమకు చెప్పకుండానే మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్టేషన్ ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిళ్లు, వేధింపుల కారణంగానే సాయికుమార్ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడని కుటుంబీకులు ఆరోపిస్తున్నారు. మృతుడి మొబైల్ ఫోన్ను వెంటనే తమకు అప్పగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
సాయికుమార్ BN రెడ్డి నగర్లోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉంటూ రోజూ విధులకు వెళ్లేవారు. గత కొద్ది రోజులుగా విధుల్లో పనిభారం ఎక్కువగా ఉందని.. ఆందోళనగా ఉన్నట్లు రూమ్మేట్స్తో చెప్పేవాడని స్నేహితులు పేర్కొన్నారు. కాగా.. సాయికుమార్ ఆత్మహత్యకు కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా స్పష్టం కాలేదని.. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నామని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.
ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కానిస్టేబుల్ సాయికుమార్ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల ఆందోళనకు దిగారు. సాయి కుమార్ ఆత్మహత్యకు బాధ్యులైన అధికారులని సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా బాధిత కుటుంబానికి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏసీపీ కార్యాలయంలోకి వెళ్లిన కొందరు కుటుంబ సభ్యులు సిస్టమ్, ప్రింటర్తో పాటు ఫర్నిచర్ను ధ్వంసం చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో పోలీసులకు, కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. సాయికుమార్ ఆత్మహత్యకు అసలు కారణాలపై పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.