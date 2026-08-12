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ఎల్‌బీ నగర్‌లో కలకలం.. పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే ఉరివేసుకుని కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య..!

LB Nagar Police Constable Death News: ఎల్‌బీనగర్ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్ సాయికుమార్ మృతి తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. బంధువులకు సమాచారం ఇవ్వకుండా మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించడంపై కుటుంబ సభ్యులు స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిడి వల్లే సాయికుమార్ ప్రాణాలు పోయాయని బంధువులు, తోటి రూమ్‌మేట్స్ ఆరోపిస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:52 AM IST
ఎల్‌బీ నగర్‌లో కలకలం.. పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే ఉరివేసుకుని కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య..!
Image Credit: LB Nagar Police Constable

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఎల్‌బీ నగర్‌లో కలకలం.. పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే ఉరివేసుకుని కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య..!
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