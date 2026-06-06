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Hyderabad: వాహనదారుడి చెంపపై కొట్టిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్.. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Hyderabad police Drunk and drive test: పోలీసులు గచ్చి బౌలీ పరిధిలో వాహనాలు ఆపి ఎక్కడికక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కానిస్టేబుల్ ఒక ప్రయాణికుడిపై చెయి చేసుకొవడం వివాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:36 PM IST
Hyderabad: వాహనదారుడి చెంపపై కొట్టిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్.. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: వాహనదారుడి చెంపపై కొట్టిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్.. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో
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