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Continental Hospitals: కీరవాణి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌లో తొలి ప్రొఫెషనల్ వాయిస్ క్లినిక్ ప్రారంభం

Continental Hospitals:కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్‌లో గాయకులు, కళాకారులు, ప్రజా వక్తలు, ఉపాధ్యాయులు, బ్రాడ్‌కాస్టర్లు మరియు వృత్తిపరంగా స్వరాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా కాంటినెంటల్ వాయిస్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్లినిక్‌ను ప్రారంభించింది. స్వర సంబంధిత సమస్యల నివారణ, నిర్ధారణ, చికిత్స, పునరావాస సేవలను ఒకే చోట అందించే ప్రత్యేక కేంద్రంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 13, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:46 AM IST
Continental Hospitals: కీరవాణి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌లో తొలి ప్రొఫెషనల్ వాయిస్ క్లినిక్ ప్రారంభం
Image Credit: Continental Hospitals(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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