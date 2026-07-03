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Hyderabad: ఘట్‌కేసర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లో పెను విషాదం.. రైలు కింద పడి దంపతుల ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Couple suicide at Ghatkopar: మహబూబాబాద్ కు చెందిన రవికుమార్ (32), శిరీష్ (28) భార్యాభర్తలు. వీరిద్దరు జీవనోపాధి కోసం కొంతకాలం కింద హైదరాబాద్‌కు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరు ఘట్‌కేసర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ లో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:08 PM IST
Hyderabad: ఘట్‌కేసర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లో పెను విషాదం.. రైలు కింద పడి దంపతుల ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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