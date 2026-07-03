Couple Commits suicide near Ghatkesar railway station: మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం రాత్రి దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలం పాపాయిపేట గ్రామానికి చెందిన రవికుమార్ (32), శిరీష్ (28) భార్యాభర్తలు.
వీరిద్దరు జీవనోపాధి కోసం హైదరాబాద్ లోని హయత్ నగర్ కు వచ్చారు.
కుంట్లూరులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరు ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని బీబీనగర్ రైల్వే మార్గంలోని ఎన్ఎఫ్సీ సమీపంలో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న రైల్వే గార్డు సమాచారం మేరకు సికింద్రాబాద్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఇద్దరి డెడ్ బాడీలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. కొంతకాలంగా దంపతులు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమత మవుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే.. దంపతుల సూసైడ్ కు ఆర్థిక కారణాలా..?.. లేదా మరేదైన కారణాలు ఉన్నాయా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
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