HYDRAA vs High Court: తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రాంగణాలలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే ఒక విషయం జరుగుతోంది. అది కేవలం హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ప్రవర్తన మాత్రమే కాదు. ఆయన పదేపదే న్యాయపరమైన ఆదేశాలను ధిక్కరించడం సమర్థించరానిది. చట్టం అనుమతించిన అత్యంత తీవ్రమైన చట్టపరమైన పరిణామాలకు అర్హమైనది అయినప్పటికీ... ఇది ఆందోళన కలిగించే విషయం. చాలా తక్కువ పరిశీలనకు గురైనది ఏమిటంటే కోర్టు ఆదేశాలను ఐచ్ఛికంగా పరిగణించిన ఒక ఏజెన్సీపై స్పష్టంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ జస్టిస్ జూకంటి అనిల్ కుమార్ స్వయంగా రాజ్యాంగ హద్దులను దాటారా లేదా అనేది. నిరంతర ఉల్లంఘనలతో ఎంతగా రెచ్చగొట్టినప్పటికీ.. ఏ న్యాయమూర్తి కూడా చట్టబద్ధంగా ఆ హద్దులను దాటకూడదు.
వాస్తవాలు సుస్పష్టంగా ఉన్నాయి. మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి జిల్లాలోని లోతుకుంట గ్రామంలో ఉన్న 40 ఎకరాల ప్రైవేట్ భూమిలోకి అమలులో ఉన్న న్యాయ ఉత్తర్వులను బేషరతుగా ధిక్కరిస్తూ హైడ్రా అధికారులు ప్రవేశించారని ఆరోపిస్తూజజ శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పలు ధిక్కార పిటిషన్లను దాఖలు చేసింది. రిట్ అప్పీల్తో సహా పలు విచారణల ద్వారా ఆ ఆస్తి ప్రైవేట్ భూమి అనే విషయాన్ని సమర్థించారు. ప్రభుత్వ మద్దతుతో స్పష్టంగా ధైర్యం పుంజుకున్న హైడ్రా పదేపదే తిరిగి వస్తూనే ఉంది. కమిషనర్ దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లు అనాలోచితంగా, అసంపూర్ణంగా, చిత్తశుద్ధితో కూడిన, సకాలంలో క్షమాపణ లేకుండా ఉన్నాయని కోర్టు అభివర్ణించింది. ఏ విధంగా చూసినా, ఇది అత్యంత తీవ్రమైన ధిక్కారం. జస్టిస్ అనిల్ కుమార్ యొక్క తీవ్ర ప్రతిస్పందన పూర్తిగా అర్థం చేసుకోదగినదే. రాజకీయ అండతో పనిచేసే ఏజెన్సీలు కోర్టు ఉత్తర్వులను కేవలం సూచనలుగా పరిగణించినప్పుడు ఏ కోర్టు కూడా సరిగ్గా పనిచేయలేదు. కానీ ఈ పరిష్కార మార్గం రాజ్యాంగ పరిధిలోనే ఉండాలి.
న్యాయమూర్తి అనిల్ కుమార్ జారీ చేసిన రెండు ఆదేశాలు: ఒకటి పదవి నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించడం. మరొకటి సైన్యాన్ని మోహరించాలని ఆదేశించడం. పరిశీలన అవసరమైన తీవ్రమైన రాజ్యాంగపరమైన ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
తొలగింపు ఆదేశం - ఒక న్యాయపరిధి ప్రశ్న
హైడ్రా కమిషనర్ పదవి నుంచి రంగనాథ్ను తొలగించి ఆయన స్థానంలో తగిన వ్యక్తిని నియమించాలని న్యాయమూర్తి అనిల్ కుమార్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. ఇది రాజ్యాంగ్యానికి సంబంధించిన ఒక ప్రాథమిక ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. ఆ అధికారి ప్రవర్తన ఎంత బలంగా న్యాయపరమైన ప్రతిస్పందనను కోరినప్పటికీ అది ఇక్కడ అప్రధానం.
హైకోర్టుకు ఉండే 'కోర్టు ధిక్కార చర్యల' అధికారానికి రాజ్యాంగ పునాది అయిన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 215 ఇలా పేర్కొంటోంది: "ప్రతి హైకోర్టు ఒక 'కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్' (రికార్డుల న్యాయస్థానం)గా ఉంటుంది. తనను తాను ధిక్కరించినందుకు శిక్షించే అధికారంతో సహా అటువంటి న్యాయస్థానానికి ఉండే అన్ని అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. 'కోర్టు ధిక్కార చట్టం, 1971'లోని సెక్షన్ 12(1) ప్రకారం.. ఈ చట్టంలో లేదా మరే ఇతర చట్టంలోనైనా ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్న విధంగా తప్ప కోర్టు ధిక్కారానికి గరిష్టంగా ఆరు నెలల సాధారణ కారాగార శిక్ష లేదా రూ.2 వేల వరకు జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు.
రాజ్యాంగం ఏం చెబుతోంది..?
సెక్షన్ 12(2) ఇంకా ఇలా.. 'ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఏ చట్టంలోనైనా ఏమున్నప్పటికీ తనను తాను ధిక్కరించినందుకు లేదా తన పరిధిలోని కింది కోర్టును ధిక్కరించినందుకు సబ్-సెక్షన్ (1)లో పేర్కొన్న దానికంటే మించిన శిక్షను ఏ కోర్టు కూడా విధించకూడదు'. కోర్టు ధిక్కార చట్టం, 1971లో లేదా మరే ఇతర భారతీయ చట్టంలో కోర్టు ధిక్కారానికి శిక్షగా ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని చట్టబద్ధమైన లేదా కార్యనిర్వాహక పదవి నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించే అధికారం ఏ కోర్టుకూ లేదు. చట్టం నిర్దేశించే శిక్షలు కేవలం కారాగారవాసం, జరిమానా మాత్రమే. పదవి నుంచి తొలగించడం అనేది కోర్టు ధిక్కారానికి సంబంధించిన శిక్షా విధానం కాదు. ఇది చట్టపరమైన పరిధికి పూర్తిగా వెలుపల ఉన్న అంశం.
రాజ్యాంగపరమైన అడ్డంకి కూడా అంతే స్పష్టంగా ఉంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 311(1)లో 'కేంద్ర లేదా అఖిల భారత లేదా రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్లో సభ్యుడిగా ఉన్న లేదా కేంద్రం లేదా రాష్ట్రం కింద సివిల్ పదవిని నిర్వహిస్తున్న ఏ వ్యక్తినైనా.. వారిని నియమించిన అధికారి కంటే తక్కువ స్థాయి అధికారి తొలగించకూడదు లేదా పదవి నుంచి తీసివేయకూడదు. హైకోర్టు అనేది ఐపీఎస్ అధికారిని నియమించే అధికారం కలిగిన సంస్థ కాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని.. ముఖ్యంగా ఐపీఎస్ పదవిలో నియమితులైన వారిని లేదా రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధికారం ద్వారా నియమితులైన వారిని తొలగించడం అనేది ఒక కార్యనిర్వాహక చర్య. కోర్టు ధిక్కార అధికార పరిధిని ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ చర్య న్యాయపరమైన చర్యగా మారిపోదు. సుప్రీంకోర్టు వర్సెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ కేసులో సరిగ్గా ఈ నిర్మాణాత్మక సరిహద్దును ప్రస్తావించింది.
భూసేకరణ, నష్టపరిహారం, సమగ్ర పునరావాసం కోసం అవసరమైన భారీ మూలధనాన్ని ఇది పూర్తిగా మినహాయించింది. ఈ విస్మరణ ప్రైవేట్ కన్సల్టెన్సీలకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ను భారీగా పెంచి చూపించారనే ఆరోపణలకు ఆజ్యం పోసింది. మూసీ రివర్ఫ్రంట్ ప్రాజెక్ట్లో అత్యంత రాజకీయ సున్నితమైన అంశం. నదీ తీరాల్లో నివసిస్తున్న వేలాది పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నివాసాలకు ఇది కలిగించే ప్రత్యక్ష ముప్పు. మూసీ నదీ గర్భం వెంబడి దూకుడుగా కూల్చివేత చర్యల కోసం హైడ్రా సిబ్బందిని మోహరించడం విస్తృతమైన ప్రజా ఆందోళనకు, రాజకీయ వ్యతిరేకతకు దారితీసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిబంధనలు జారీ చేయమని బలవంతం చేయడానికి ప్రయత్నించిన అలహాబాద్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పక్కనపెట్టింది.
హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పందన
'రెండేళ్ల కాలంలో హైడ్రా కమిషనర్గా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21,48A ప్రకారం ప్రభుత్వ ఆస్తులు, చెరువులు, పార్కులు రక్షించా. మార్కెట్లో వీటి విలువ రూ.1.50 లక్షల కోట్లు. ఆరు చెరువులను పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరించాం. మరో 20 చెరువుల పునరుద్ధరణ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. బడా బాబులు ఆక్రమించిన వందల చెరువులు, పార్కులు, వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను హైడ్రా రెండేళ్లల్లో వెనక్కి తీసుకుని ప్రభుత్వానికి అప్పగించింది. నిజాయితీగా నిర్భయంగా.. నిబద్ధతతో పని చేస్తాం కాబట్టే హైడ్రాకు ధైర్యం' అని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు. భూ మాఫియా , భూ కబ్జాదారులు తప్పుడు సమాచారంతో న్యాయస్తానాలను తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారు. లోతుకుంట భూమి విషయంలో దాదాపు రూ.10 వేల కోట్ల భూమిని శాంతా శ్రీరామ్ అనే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ కొట్టేయాలని చూసింది. అనుమతి లేకుండా 2,500 కోట్ల సంవత్సరాల హెరిటేజ్ గుట్టలను బ్లాస్టింగ్ చేస్తూ.. వందల చెట్లను విచ్చలవిడిగా విధ్వంసం చేసింది' అని వివరించారు.
'అదే నేను చేసిన తప్పు'
'సేవ్ ద రాక్స్ సొసైటీ, పర్యావరణవేత్తలతోపాటు స్థానికుల ఫిర్యాదుతో హైడ్రా రంగంలోకి దిగింది. ఎక్కడో 3 కిలోమీటర్ల అవతల ఉందని చెబుతూ లేని భూమిని చూపిస్తూ ఈ బిల్డర్ 120 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిలోకి వచ్చి ఆక్రమించి నా మీద కోర్టు ధిక్కరణ కేసు వేశారు. నా మీద 63 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఉన్నాయి. వాటిని వేసింది బడా భూ కబ్జా దారులే' అని రంగనాథ్ వెల్లడించారు. బతుకమ్మ కుంట చెరువును మింగేయాలని చూసిన ఒకరు, లోతుకుంటలో రూ.వేల కోట్ల ప్రభుత్వ భూమిని కొట్టేయాలని చూసిన ఇంకొకరు, సామాన్యుల ప్లాట్లు కొట్టేసి బడా కాంప్లెక్స్లు కట్టాలని చూస్తున్న సంధ్యా శ్రీధర్ రావు, వేల సంఖ్యలో ఉన్న సింగరేణి కార్మికుల ప్లాట్స్ను కొట్టేయాలని చూసిన నల్ల మల్లా రెడ్డి, క్రిమినల్ మాఫియాగా చెలామణి అవుతూ రూ.వేల కోట్ల విలువైన సామాన్యుల ప్లాట్స్, ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించిన ముఖీం.. వీరందరికీ నేను హైడ్రా కమిషనర్గా అడ్డు పడడటమే నేను చేసిన తప్పు' అని హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ తెలిపారు. వారందరూ వేసిన కేసులే తన మీద ఉన్న 63 కోర్ట్ ధిక్కార కేసులు అని వివరణ ఇచ్చారు. వాటిని తాను చట్టపరంగానే ఎదుర్కుంటానని ప్రకటించారు. 'నాకు న్యాయస్థానాలు అంటే పూర్తి నమ్మకం. చట్టాలపై గౌరవంతో పని చేస్తూ వస్తున్నా. గతంలో.. ఇప్పుడు, మున్ముందు ప్రభుత్వాలు ఏ బాధ్యతలు అప్పగించినా నేను నా వైపు నుంచి వంద శాతం ఫలితాలు ఇవ్వటమే లక్ష్యంగా ఉంటా. అలాగే పని చేస్తున్నా, భవిష్యత్తులో కూడా అదే నిబద్ధతతో పని చేస్తా' అని ఓ ప్రకటనలో హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు.