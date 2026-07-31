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HYDRAA: ఐపీఎస్‌ను పదవి నుంచి తొలగించడం కోర్టు ధిక్కార శిక్ష కాదు.. హైడ్రా కమిషనర్ వివరణ

Courts Have No Rights To Remove IPS Officers A Head Telangana High Court Orders: హైడ్రా కమిషనర్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలతో ఒకసారి న్యాయస్థాన విధులు, బాధ్యతలు చర్చకు వచ్చాయి. ఒక ఐపీఎస్‌ అధికారిని కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో తప్పించే అధికారం లేదని స్పష్టమవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా హైడ్రా కమిషనర్‌ ఇస్తున్న వివరణ తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:39 PM IST
HYDRAA: ఐపీఎస్‌ను పదవి నుంచి తొలగించడం కోర్టు ధిక్కార శిక్ష కాదు.. హైడ్రా కమిషనర్ వివరణ
Image Credit: AV Ranganath vs Telangana High Court

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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HYDRAA: ఐపీఎస్‌ను పదవి నుంచి తొలగించడం కోర్టు ధిక్కార శిక్ష కాదు.. హైడ్రా కమిషనర్ వివరణ
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