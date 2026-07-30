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CP Sajjanar: మ్యాన్ హోళ్లు, విద్యుత్ వైర్లకు దూరంగా ఉండాలి..!. భారీ వర్షాల వేళ నగరవాసులకు సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..

Hyderabad rains: వర్షాల నేపథ్యంలో సీపీ సజ్జనార్ గురువారం పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ల వద్ద వాహనాల రాకపోకలను, రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలించి, విధుల్లో ఉన్న అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:07 PM IST
CP Sajjanar: మ్యాన్ హోళ్లు, విద్యుత్ వైర్లకు దూరంగా ఉండాలి..!. భారీ వర్షాల వేళ నగరవాసులకు సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..
Image Credit: cpsajjanarinspectioninhyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CP Sajjanar: మ్యాన్ హోళ్లు, విద్యుత్ వైర్లకు దూరంగా ఉండాలి..!. భారీ వర్షాల వేళ నగరవాసులకు సజ్జనార్ కీలక సూచనలు..
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