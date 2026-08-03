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Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాసులారా అప్రమత్తం.!.. భారీ వర్షాలపై సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు.!.

Heavy alert for Hyderabad: అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దని సీపీ సజ్జనార్ ప్రజల్ని కోరారు. అంతే కాకుండా..ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని..  బయట ఉన్నవారు  ఇళ్లకు తొందరగా చేరుకొవాలని సూచించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:53 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాసులారా అప్రమత్తం.!.. భారీ వర్షాలపై సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు.!.
Image Credit: cpsajjanar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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