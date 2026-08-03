/Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాసులారా అప్రమత్తం.!.. భారీ వర్షాలపై సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు.!.

Heavy rain lashes some places in hyderabad: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణం మరోసారి చల్ల బడింది.ఈ క్రమంలో వాతావరణ కేంద్రం రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచి కొడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. బేగంపేట్, ప్యాట్ని, అమీర్ పేట్, యూసుఫ్ గూడ, జూబ్లిహిల్స్, బంజారా హిల్స్, మాదాపూర్, శేరిలింగం పల్లి, కుత్పుల్తాపూర్, సికింద్రాబాద్, ఎల్బీ నగర్, తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో రోడ్ల మీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
నగరం వ్యాప్తంగా దట్టమైన నల్లని మేఘాలు అలుముకున్నాయి. రానున్న రెండునుంచి మూడు గంటల్లో ఇంకా భారీగా వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ రోజు రాత్రి వరకు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దన్నారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని, బయట ఉన్నవారు వర్ష తీవ్రత పెరిగే లోపే పనులను త్వరగా ముగించుకుని క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలన్నారు.
ముఖ్యంగా నీరు నిలిచిన రహదారులు, ముంపునకు గురయ్యే లోతట్టు ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణాలు చేయడం అస్సలు సురక్షితం కాదన్నారు. వాహనదారులు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వేగం తగ్గించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.
అత్యవసర సమయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ అందరూ సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలన్నారు. ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు తొందరగా లాగౌట్ ఫెసిలీటి ఇవ్వాలని, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అమలు చేయాలని సీపీ సజ్జనార్ పలు సూచనలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook