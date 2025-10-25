CP Sajjanar: పోలీసుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తాం.! . రౌడీ షీటర్లకు సజ్జనార్ మాస్ ధమ్కీ.. ఏమన్నారంటే..?

CP Sajjanar mass warning to Rowdy sheeter in hyderabad: హైదరాబాద్ సీపీ , ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ సజ్జనార్ మరోసారి తన మార్కు చూపిస్తున్నారు. ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలపై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. చాదర్ ఘాట్ లో డీసీపీ చైతన్య చైన్ స్నాచర్ పై కాల్పులు జరిపిన ఘటనపై రియాక్ట్ అయ్యారు.
పోలీసులు ఎంతో ధైర్యసాహాసంగా, చైన్ స్నాచర్ లను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారని అన్నారు. కానీ వారు కత్తితో దాడికి ప్రయత్నించడం వల్ల డీసీపీ కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందన్నారు. అంతేకాకుండా.. పోలీసుల జోలికి వస్తే ఇక మీదట సహించేదిలేదని స్పష్టం చేశారు.
ఇప్పటికే సజ్జనార్ పలు మార్లు.. రౌడీషీటర్లు, ఈవ్ టీజర్లు, పిక్పాకెటర్లు వంటి నేరగాళ్లపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని, చట్టాన్ని అతిక్రమించే వారెవరైనా సరే — “నేరం చిన్నదా పెద్దదా అన్న తేడా లేకుండా కఠిన చర్యలు తప్పవనే సంకేతాన్ని సజ్జనర్ ఇచ్చారు.
చాదర్ఘాట్ విక్టోరియా ప్లేగ్రౌండ్ వద్ద జరిగిన సంఘటనలో రౌడీ షీటర్ మహ్మద్ ఓమర్ విషయంలో వ్యవహారించిన తీరుతో సజ్జనర్ స్పష్టమైన హెచ్చరికతో, నేరగాళ్లకు ఇకనుంచి హైదరాబాద్లో సేఫ్ జోన్ లేదన్న విషయం స్పష్టం అయ్యింది.
సీపీగా సజ్జనార్ బాధ్యతల్లో ఉండగా.. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేరాల నియంత్రణలో పూర్తిగా కంట్రోల్ లో ఉంటుందనడానికి ఏమాత్రం అతిశయోక్తిలేదని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు రౌడీ షీటర్ ఉమర్ అన్సారీపై 20కిపైగా కేసులున్నట్లు సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
Read more: Hyderabad Gunfiring: హైదరాబాద్లో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం.. చైన్ స్నాచర్ పై డీసీపీ చైతన్య కాల్పులు.. ఏంజరిగిందంటే..?
గతంలో రెండేళ్లు జైలులో ఉండి వచ్చారన్నారు. గాయపడ్డ చైన్ స్నాచర్ ను ఆస్పత్రికి తరలించామన్నారు. డీసీపీ చైతన్య కొద్దిగా అస్వస్థకు గురయ్యారని, కానిస్టేబుల్ కూడా సేఫ్ గా ఉన్నారన్నారు. ఈ క్రమంలో రౌడీషీటర్లకు మాత్రం సీపీ సజ్జనార్ సింహా స్వప్నంలా మారారని చెప్పుకొవచ్చు.
