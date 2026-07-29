/CP Sajjanar: వాట్సాప్ చాట్ బైటపెడ్తానని బెదిరింపులు.!. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ బండారం బైటపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.!.

CP Sajjanar On ips uday krishna reddy case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పోలీసులు చంచల్ గూడ జైలుకు తరలించారు.ఉప్పర్ పల్లి కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ ను విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఈ కేసులో అనేక షాకింగ్ విషయాల్ని బైటపెట్టారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి గతంలో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేశాడని చెప్పారు. ఆ తర్వాత యూపీఎస్సీలో ఉత్తీర్ణుడై 2025 లో బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారిగా ఎంపికయ్యాడు. 2025 డిసెంబర్ నుంచి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో ట్రైనింగ్ కోసం జాయిన్ అయ్యాడు. అదే ఏడాది ఇన్ స్టాలో కర్ణాటకకు చెందిన మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. తాను కూడా 2024 బ్యాచ్ కు ఎంపికయ్యానని తెలిపింది.
ఎక్స్ ట్రా ఆర్టినరీ లీవ్ లో ఉండటంతో 2025 లో బ్యాచ్ కు ట్రైనింగ్ చేరనున్నట్లు బాధితురాలు తెలిపింది. ట్రైనింగ్ లో వీరి సంబంధం బలపడింది. కొద్ది కాలానికి మరల మనస్పర్థలు వచ్చాయి. దీంతో .. ఉదయ్ ను దూరం పెట్టడంతో పలు మార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బాధితురాలిని బెదిరింపులకు గురిచేశాడు.
బాధితురాలి ల్యాప్ టాప్ విసిరి పగలగొట్టాడు. ఆమె ఫోన్ లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో బ్లాక్ చేయడంతో నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు వ్యక్తిగత చాట్ లు బైటపెడతానని బెదిరింపులకు దిగాడు.
కుటుంబ సభ్యులకు కాల్ చేయడం, సంప్రదించడం చేశాడు. దీంతో వేధింపులు విపరీతంగా పెరిగి పొవడంతో చివరకు బాధితురాలు అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ప్రాథమికంగా పలు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయని తెలిపారు. పూర్తి స్థాయి విచారణ జరుగుతుందన్నారు. ఈకేసును మహిళ భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్య టీమ్ విచారిస్తుందని సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు.
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