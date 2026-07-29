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CP Sajjanar: వాట్సాప్ చాట్ బైటపెడ్తానని బెదిరింపులు.!. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ బండారం బైటపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.!.

CP Sajjnar on Trainee ips case: ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి ఉప్పర్ పల్లి కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ ను విధించింది. దీంతో పోలీసులు చంచల్ గూడ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి సీపీ సజ్జనార్ సంచలన విషయాలను బైటపెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:42 PM IST
CP Sajjanar: వాట్సాప్ చాట్ బైటపెడ్తానని బెదిరింపులు.!. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ బండారం బైటపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.!.
Image Credit: cpsajjanar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CP Sajjanar: వాట్సాప్ చాట్ బైటపెడ్తానని బెదిరింపులు.!. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ బండారం బైటపెట్టిన సీపీ సజ్జనార్.!.
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