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హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ DCP అరవింద్ బాబుపై వేటు!

Cyber Crime DCP: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిటీ సైబర్ క్రైమ్ DCP అరవింద్ బాబుపై స్పెషల్‌గా చర్యలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ ఈ చర్యలు తీసుకోవడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:33 AM IST
హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ DCP అరవింద్ బాబుపై వేటు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ DCP అరవింద్ బాబుపై వేటు!
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