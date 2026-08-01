/హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ DCP అరవింద్ బాబుపై వేటు!

Hyderabad Cyber Crime DCP: హైదరాబాద్ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (DCP) అరవింద్ బాబుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఆయనను ప్రస్తుతం ఉన్న సైబర్ క్రైమ్ DCP బాధ్యతల నుంచి తప్పిస్తూ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర DGP కార్యాలయానికి అటాచ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుండటంతో అరవింద్ బాబు DGP కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేశారు.
అసలేం జరిగింది?
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇతర ప్రముఖుల ఫోటోలతో పాటు వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేసి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో అభ్యంతరకర రీతిలో పోస్ట్ చేస్తున్నారంటూ తెలంగాణ BJP నేతలు, ఇతరులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఫిర్యాదులపై స్పందించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు భారతీయ నష్యాయ సంహిత (BNS)తో పాటు సమాచార సాంకేతిక చట్టం (IT Act) కింద రెండు వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేశారు. అయితే, పోస్టులు పెట్టిన ఖాతాదారులతో పాటు ఆయా ప్లాట్ఫామ్ల నిర్వహణ సంస్థ అయిన మెటా ఇండియా (Meta India) హెడ్ను కూడా ఈ కేసుల్లో నిందితుడిగా చేర్చడం పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది.
జాతీయ స్థాయిలో దుమారం ..
సోషల్ మీడియా వేదికలలో వేర్వేరు వినియోగదారులు చేసిన వ్యక్తిగత పోస్టులకు వేదికను అందించే మెటా యాజమాన్యాన్ని లేదా దాని ఇండియా హెడ్ను ప్రత్యక్షంగా ఎలా బాధ్యులను చేస్తారనే అంశంపై జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర చర్చ నడిచింది.. IT నిబంధనలతో సాటే ప్లాట్ఫామ్ బాధ్యతలపై స్పష్టత లేకుండా కేసు నమోదు చేయడంపై ఉన్నతాధికారులు, ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించినట్లు సమాచారం.
వివాదం ముదిరిపోవడంతో సమగ్ర పరిశీలన జరిపిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబుపై వేటు వేస్తూ డీజీపీ కార్యాలయానికి బదిలీ చేసింది.. కాగా.. బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల్లోని సాంకేతిక వివరాలు, వినతుల ఆధారంగానే నిందితుల పేర్లను చేర్చామని పోలీస్ వర్గాలు ప్రాథమిక వివరణ ఇచ్చాయి.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
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