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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో సాయంత్రం కుండ పోత వాన.. ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..

Cyberabad police on Heavy rains: ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు తొందరగా లాగౌట్ వెసులుబాటు కల్పించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో పలుచోట్ల  ఇప్పటికే  నల్లని దట్టమైన మేఘాలు అలుముకున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:27 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో సాయంత్రం కుండ పోత వాన.. ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..
Image Credit: hyderabadrainnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో సాయంత్రం కుండ పోత వాన.. ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..
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