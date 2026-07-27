Cyberabad traffic advisory advised to it companies: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో కుండపొతగా వానలు కురుస్తాయని సూచించింది. గంటకు 50 నుంచి 60 మైళ్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతన్నలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పంటలు నీళ్లలో నానకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని పలు సూచనలుచేశారు.
ఇక మరోవైపు హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో జోరుగా వానలు పడుతాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీచేసింది. దీంతో సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలకు కీలక సూచనలు చేశాయి. సాయత్రం కుండపోత వాన అలర్ట్ నేపథ్యంలో తమ ఉద్యోగులకు తొందరగా లాగౌట్ వెసులుబాటు కల్పించాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలను కోరాయి.
ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ పరిధిలో అనేక ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటి నుంచి టెకీలు ఒకేసారి రోడ్డుమీదకు వస్తే భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుంది. అంతే కాకుండా రోడ్ల మీద వాహన దారులు, స్కూల్ పిల్లలు సైతం తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఐటీ కంపెనీలు తొందరగా లాగౌట్ సదుపాయం కల్పించాలని కోరారు.
ఇక వర్షాలతో ఇప్పటికే హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా,ట్రాఫిక్ పోలీసులు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో రంగంలోకి దిగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు, మ్యాన్ హోళ్ల వద్ద ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కరెంట్ వయర్ లను తాకకూడదని, చెట్లు కూలిపోతే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని పలు సూచనలు చేశారు.
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