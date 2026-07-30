/Hyderabad Rains: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఎర్లీ లాగౌట్ ఇవ్వండి.. భారీ వర్షాల వేళ ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..

Heavy rains in Hyderabad city: తెలంగాణలో వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న పలు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. ఇక హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే కుండ పోత వానలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. రోడ్లలో పలు చోట్ల గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. వీటిలో వరద నీళ్లు వచ్చి చేయడంతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో ఎక్కడ చూసిన భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పలు చోట్ల సిగ్నల్ లు కూడా మోరాయించాయి.
ఈ క్రమంలో రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలుకురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ పోలీసులు ఐటీ కంపెనీలకు కీలక సూచనలు చేశారు. అవకాశం ఉన్న వారికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని సూచించారు.
అంతే కాకుండా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులకు విడతల వారిగా లాగౌట్ సదుపాయం కల్పించాలని కోరారు. దీంతో రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అన్ని కంపెనీలు ఒకేసారి బైటకు వస్తే, ఇటు సాయత్రం వేళ మరోవైపు వర్షాలతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కూడా అనేక సవాళ్లు ఎదురౌతాయి. ఈ క్రమంలో ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ పోలీసులు పలు సూచనలు చేశారు.
మరోవైపు హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జలమండలికి చెందిన సిబ్బంది రంగంలోకి నగర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా రోడ్లపై నీళ్లు ఆగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాయి. ముఖ్యంగా మ్యాన్ హోళ్లవ ద్ద ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కరెంట్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండలని, రోడ్డు మీద విద్యుత్ తీగలు తెగిపడితే తమక సమాచారం ఇవ్వాలని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు.
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