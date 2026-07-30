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Hyderabad Rains: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఎర్లీ లాగౌట్ ఇవ్వండి.. భారీ వర్షాల వేళ ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..

Cyberabad Traffic Police: ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి విడతల వారిగా లాగౌట్ సదుపాయం కల్పించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే రోడ్లంతా ఎక్కడ చూసిన వరద నీళ్లతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:35 PM IST
Hyderabad Rains: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఎర్లీ లాగౌట్ ఇవ్వండి.. భారీ వర్షాల వేళ ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక సూచనలు..
Image Credit: hyderabadrainnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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