/Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్..

Danam nagender approaches in supreme court over mla disqualification row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో ఎమ్మెల్యేగా అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పువెల్లడించింది. దీనిపై దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు వెలువరించిన తీర్పుపై స్టే కోరుతూ దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
దానం నాగేందర్ 2023 తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా ఖైరతాబాద్ నుంచి గెలిచారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ కండువ కప్పుకున్నారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగి ఓడిపోయారు. దీంతో ఆయనపై వేటు వేయాలని.. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డి వేర్వేరుగా పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు.
పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం, రాజ్యాంగంలోని 10వ షెడ్యూల్ నిబంధనలను దానం నాగేందర్ ఉల్లంఘించారని పిటిషనర్లు హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తెలంగాణ హైకోర్టు దానం నాగేందర్ 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచే ఎమ్మెల్యేగా అనర్హుడిగా పరిగణించాలని స్పష్టం చేసింది.
తాజా ఆదేశాలను స్పీకర్, ఎన్నికల కమిషన్కు కూడా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. అయితే.. తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లనన్న దానం నాగేందర్ స్టే ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం రాజకీయాంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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