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Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్..

Danam nagender  mla disqualification row: పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో తెలంగాణ హైకోర్టు తనను ఎమ్మెల్యేగా అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:02 PM IST
Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్..
Image Credit: danamnagender(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Danam Nagender: ఎమ్మెల్యే అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్..
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