/Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర... పోలీసులతో కలిసి దానం నాగేందర్ మాస్ స్టెప్పులు.. వీడియో..

Danam nagender dance with female police staff at Khairatabad: హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసిన వినాయక నిమజ్జనం కోలాహలం కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ నిమజ్జనం చూసేందుకు నగర వ్యాప్తంగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. అయితే.. ఈసారి బడా గణేష్ నిమజ్జనం వేళ క్రేన్ మొరాయించడం వల్ల ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం కాస్తంతా ఆలస్యమైంది. మరోవైపు ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు బందో బస్తు చేపట్టారు. నగరం వ్యాప్తంగా అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బందో బస్తు వేళ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రాజకీయ పార్టీల పాటలు పెట్టొద్దని ఇదేంది సజ్జనార్ సార్ మరి
వినాయక నిమజ్జనంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ కోసం ఆయా షేర్ అంటూ పాట వేసిన డీజే నిర్వాహకులు, దానంతో కలిసి స్టెప్పులేసిన పోలీసులు
రాజకీయ పార్టీల పాటలు పెడితే కేసులు పెడతామని బెదిరించిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జానార్ సార్… https://t.co/wUucZrNrCA pic.twitter.com/BtEd1zI462
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 25, 2026
ఈ క్రమంలో ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ వద్ద దానం నాగేందర్ సందడి చేశారు. మహిళ పోలీసులు, బడా గణేష్ ఉత్సవకమిటీ సభ్యులతో కలిసి అదిరిపోయే స్టేప్పులు వేశారు. నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన ప్యారడైజ్ మూవీలోని పాటకు దానం నాగేందర్, లేడీ పోలీసులు, కార్యకర్తలతో కలిసి అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేశారు. పాటకు తగ్గట్టుగా అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేసి గణేష్ నిమజ్జనంలో పాల్గొన్న వారిలో కొత్త జోష్ ను నింపారు.
మరోవైపు దానం నాగేందర్ కు సుప్రీంకోర్టులో వేసిన అనర్హత పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించి తోసిపుచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించింది.
ఇక దానం నాగేందర్.. బీఆర్ఎస్ (BRS) టికెట్పై గెలిచిన దానం నాగేందర్, పార్టీ ఫిరాయించి 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి పోటీ చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారించిన తెలంగాణ హైకోర్టు.. 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచి ఆయన అనర్హత వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్ ఏ పార్టీ టికెట్ నుంచి పోటీ చేస్తారో అన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.