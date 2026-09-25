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Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర... పోలీసులతో కలిసి దానం నాగేందర్ మాస్ స్టెప్పులు.. వీడియో..

Khairatabad ganesh immersion in Hyderabad: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభయాత్రలో దానం నాగేందర్ మహిళ పోలీసులతో కలిసి మాస్ స్టెప్పులు వేశారు. ప్రతి ఏడాదికన్న ఈసారి కొంచెం బడా గణేష్ నిమజ్జనం ఆలస్యమైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 25, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:57 PM IST
Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్ర... పోలీసులతో కలిసి దానం నాగేందర్ మాస్ స్టెప్పులు.. వీడియో..
Image Credit: danamnagenderdancevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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