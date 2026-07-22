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Secunderabad: అయ్యో... సికింద్రాబాద్‌లో ఘోరం.. అత్తను ఈడ్చుకుంటూ కత్తితో దాడి చేసిన కోడలు.. వీడియో..

Daughter in law attack in secunderabad: అత్త అరుస్తున్న ఏ మాత్రం కనికరం లేకుండా కోడలు ఈడ్చుకుంటూ ఇంట్లోకి లాక్కొచ్చింది.ఆ తర్వాత ఆమెపై కత్తితో దాడికి దిగింది.  సికింద్రాబాద్ లోని చిలకలగూడలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనపై అందర్ని షాకింగ్ కు గురిచేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:50 PM IST
Secunderabad: అయ్యో... సికింద్రాబాద్‌లో ఘోరం.. అత్తను ఈడ్చుకుంటూ కత్తితో దాడి చేసిన కోడలు.. వీడియో..

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Secunderabad: అయ్యో... సికింద్రాబాద్‌లో ఘోరం.. అత్తను ఈడ్చుకుంటూ కత్తితో దాడి చేసిన కోడలు.. వీడియో..
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