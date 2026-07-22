Daughter in law attack on her mother in law in Secunderabad: ఇటీవల సమాజంలో మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా మాయమౌతున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు. కన్న వాళ్లను, కట్టుకున్న వాళ్లను, తోబుట్టువుల్ని కూడా ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. డబ్బుల కోసం ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికైన వెనుకావడటంలేదు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల భార్యభర్తల గొడవలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మరోవైపు కొంత మంది భార్యలు భర్తల ప్రాణాల్ని తీయడమే కంకణం కట్టుకున్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరోవైపు మొగుళ్లపై, అత్తింటివారిపై నిత్యం దాడులు చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
🚨 కోడలి కత్తి దాడి.. అత్తకు తీవ్ర గాయాలు
🔸 కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్లోని చిలకలగూడ ఎర్రుకల బస్తీలో కోడలు విజయలక్ష్మి తన అత్త పద్మావతి (65)పై కత్తితో దాడి చేసింది.
🔸 తీవ్రంగా గాయపడిన పద్మావతిని స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స… pic.twitter.com/CzJRaRVkpu
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) July 22, 2026
తాజాగా.. సికింద్రాబాద్ లోని చిలకలగూడలో అమానవీయకర ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక కోడలు తన అత్తపై అత్యంత ఘోరంగా దాడి చేసింది.ఆ తర్వాత ఇంట్లోకి ఈడ్చుకుంటూ లాక్కొచ్చింది. ఈ ఘటనతో స్థానికులు షాక్ అవుతున్నారు. సికింద్రా బాద్ పరిధిలోని చిలకలగూడ యెరుకల బస్తీలో దారుణం చోటుచేసుకుంది.
స్థానికంగా పద్మావతి అనే వృద్ధురాలికి, ఆమె కోడలు విజయలక్ష్మికి మధ్య కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాట మాట పెరగడంతో కోడలు విజయలక్ష్మి ఆవేశంలో ఊగిపోయింది. కిచెన్ లో ఉన్న కత్తితో తన అత్తపై దాడి చేసింది. ఆతర్వాత ఆమెను ఇంట్లోకి బలవంతంగా జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చుకుని వచ్చింది. ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి చూసి షాక్ అయ్యారు.
వెంటనే ఆమెను కాపాడి దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో పద్మావతి అత్యవసర విభాగంలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతోంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో ఘటన స్థలంకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ఇంట్లోని సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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