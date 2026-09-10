/Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. రూ.కోటి బీమాపై అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన..!

Deputy cm Bhatti Vikramarka announces Rs. 1 cr bhima: తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నాలుగో రోజు నడుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో తొలి మూడు రోజులు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య రచ్చ కొనసాగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే నాలుగో రోజున మాత్రం సభలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు సీఎం రేవంత్ సర్కారు శుభవార్తలు చెప్పింది. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్కమార్క దీనిపై కీలక ప్రకటన చేశారు.
గురువారం నాడు శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా, హెల్త్ కార్డుల గురించి సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరణాత్మకంగా చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది, పెన్షనర్లకు అందిస్తున్న రూ.కోటి బీమా పథకం దేశంలోనే తొలిసారని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా.. ఉద్యోగి దురదృష్టవశాత్తూ మరణించినా అతడి కుటుంబంకు ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.
ప్రభుత్వంపై, ఉద్యోగులపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా బ్యాంకుల సహకారంతో పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా, హెల్త్ కార్డుల గురించి సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరణాత్మకంగా చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 16 బ్యాంకులతో ఒప్పందం చేసుకుందని, రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి బీమా కవరేజి అందిస్తుంది తెలిపారు. ఈ మేరకు 2024 జూన్ 26న ఆర్థిక శాఖ 77వ జీవో సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.
12.91 లక్షల మందికి కవరేజీ:
తెలంగాణలో రూ. 1 కోటి బీమాపథకంలో.. మొత్తం 12,91,056 మంది ఈ పథకం పరిధిలో ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. వీరిలో 5,18,293 మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇంకా 5,00,158 మంది తాత్కాలిక, ఔట్సోర్సింగ్, మల్టీపర్పస్ వర్కర్లు, కాంట్రాక్ట్, డైలీవేజ్, ఎన్ఆర్ఈజీఎస్, ఎంటీఎస్, సెర్ప్ తదితర సిబ్బంది ఉన్నారని, 2,72,600 మంది పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు ఉన్నారని మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
ఉద్యోగుల కోసం రూ.కోటి బీమా పథకానికి తొలుత సింగరేణి కాలరీస్లో శ్రీకారం చుట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆ తర్వాత విద్యుత్ శాఖ పరిధిలోని డిస్కమ్లు, ఇతర సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు పథకాన్ని విస్తరించినట్లు చెప్పారు.
ఇప్పటికే క్లెయిమ్ల పరిష్కారం:
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 33 క్లెయిమ్లు వచ్చాయని, దీనిలో 24 క్లెయిమ్లను పరిష్కరించినట్లు ప్రకటించారు. విద్యుత్ శాఖకు చెందిన ఎస్పీడీసీఎల్, ఎన్పీడీసీఎల్, టీజీ జెన్కో, ట్రాన్స్కో పరిధిలో 15 క్లెయిమ్లు రాగా, అన్నింటినీ పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. ఈ విభాగంలో రూ.15 కోట్లకు పైగా చెల్లింపులు జరిగినట్లు వెల్లడించారు. ఇదిలా ఉండగా సింగరేణి కాలరీస్లో 50 క్లెయిమ్లు రాగా అన్నింటిని పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు.
ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన ఉద్యోగి కుటుంబానికి రూ.కోటి బీమాతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కలిపి రూ.1.20 కోట్ల వరకు ప్రయోజనం అందేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. విమాన ప్రయాణ సమయంలో ప్రమాదం జరిగితే రూ.2 కోట్ల వరకు బీమా, సహజ మరణానికి రూ.10 లక్షల వరకు ప్రయోజనం కల్పిస్తామన్నారు.
ఉద్యోగులకు హెల్త్కార్డు:
బీమా పథకంతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం హెల్త్కార్డు పథకాన్ని కూడా తీసుకొచ్చినట్లు డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. దశాబ్దాలుగా ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్న క్యాష్లెస్ వైద్య సేవల కలను ప్రభుత్వం సాకారం చేసిందని ఆయన చెప్పారు. క్యాష్లెస్ వైద్యం, సీజీహెచ్ఎస్ ప్యాకేజీ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
హెల్త్కార్డు పథకం కోసం ఇప్పటికే సుమారు రూ.240 కోట్ల నిధులు కేటాయించినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి బీమా, ఆరోగ్య భద్రతకు హెల్త్కార్డు, రెండు పథకాలూ ఉద్యోగ కుటుంబాలకు ఆర్థిక, వైద్య భరోసా కల్పించేలా రూపొందించామని డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభకు చెప్పారు.
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