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Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. రూ.కోటి బీమాపై అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన..!

Telangana assembly session: ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంపై, ఉద్యోగులపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా బ్యాంకుల సహకారంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:45 PM IST
Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. రూ.కోటి బీమాపై అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన..!
Image Credit: mallubhattivikramarka(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. రూ.కోటి బీమాపై అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన..
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