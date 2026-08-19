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Telangana Police: తెలంగాణలో ట్రాఫిక్‌, రోడ్డు భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం: డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌

DGP CV Anand Announces We Will Give Top Priority For Traffic And Road Safety: తెలంగాణలో రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్‌, శాంతిభద్రతలపై అన్నీ చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. మావోయిస్టు కార్యకలాపాలు గణనీయంగా తగ్గాయని ప్రకటించారు. తెలంగాణ పోలీసు శాఖలో మానవ వనరులను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:34 PM IST
Telangana Police: తెలంగాణలో ట్రాఫిక్‌, రోడ్డు భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం: డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌
Image Credit: DGP CV Anand

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Police: తెలంగాణలో ట్రాఫిక్‌, రోడ్డు భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం: డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌
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