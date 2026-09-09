/Dgp CV Anand: హిజ్రాలు న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారా..?.. ఈ నంబర్ కు కాల్ చేయండి.. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక ఆదేశాలు..

Dgp cv anand issued key order to Telangana police: ఇటీవల కొంత మంది హిజ్రాలు గ్యాంగ్ లుగా ఏర్పడి ఎక్కడ శుభకార్యం జరిగిన అక్కడకు వస్తున్నారు. అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వాలని గొడవకు దిగుతున్నారు. ఒకవేళ వారు అడిగినంత ఇవ్వకుంటే చీరలు పైకి ఎత్తి పారి ప్రైవేటు పార్ట్ లు చూపించడం, నీచంగా ప్రవర్తించడం, శాపనార్థాలు పెట్టడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది గృహప్రవేశం, ఇతర వేడుకలు, పెళ్లిళ్లు, ఏదైన శుభకార్యం చేసుకుంటే చాలు.. అక్కడకు హిజ్రాలు వస్తున్నారు. వచ్చి రావడంతో నానా రచ్చ చేస్తున్నారు.
రూ. 20 వేల నుంచి 50 వేల వరకు ఇవ్వాలని కొంత మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు వీరు వేధించిన, అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వీడియోలను తెగవైరల్ చేస్తున్నారు . పోలీసులకు కూడా దీనిపై అనేక ఫిర్యాదులు అందాయి. అయితే.. దీనిపై తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఇక నుంచి ఎవరైన ట్రాన్స్ జెండర్ లు వేధించిన, డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసిన టోల్ ఫ్రీ 112కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు ఇవ్వాలని కోరారు.వెంటనే సంబంధిత పోలీసులు వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని ఆదేశించారు. బాధితులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా ప్రవర్తించాలని సూచించారు.
ట్రాన్జెండర్ల ఆగడాలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టాలని పోలీసు కమిషనర్లు, జిల్లా ఎస్పీలను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.. సమాజంలో గౌరవప్రదంగా బతకడానికి కొంత మంది ట్రాన్స్జెండర్లకు ట్రాఫిక్ పోలీసు, హైడ్రా విభాగాల్లో ఉద్యోగాలివ్వడం జరిగిందన్నారు.
ఇప్పటికైనా గౌరవంగా బతకడానికి ముందుకు వస్తే ట్రాన్స్జెండర్లకు అధికారులు మంచి అవకాశాలు ఇస్తారని సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గృహ ప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాలతోపాటు నూతన వ్యాపారాలను ప్రారంభించిన వారి వద్దకు ట్రాన్స్జెండర్లు గుంపుగా వెళ్లి దాడులకు పాల్పడితే ఇక మీదట కఠిన చర్యలుంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
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