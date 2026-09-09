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Dgp CV Anand: హిజ్రాలు న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారా..?.. ఈ నంబర్ కు కాల్ చేయండి.. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక ఆదేశాలు..

Transgender group Extortion: ఇటీవల హైదరాబాద్ లో చాలా మంది ట్రాన్స్ జెండర్ ల బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించి తమ  సమస్యలపై చర్యలు తీసుకొవాలని కోరారు. ఏదైన శుభకార్యం చేస్తే వీరి గొడవ ఏంటని నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. దీనిపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:46 PM IST
Dgp CV Anand: హిజ్రాలు న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారా..?.. ఈ నంబర్ కు కాల్ చేయండి.. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: cvanand(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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