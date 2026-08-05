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Dial 112 Service: డయల్ 112 సేవలు ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్.. ఏకంగా 18 ఎమర్జెన్సీ సేవలు ఒకే గొడుగు కింద.!.

Telangana dgp cv anand on 112 service: రోడ్డు ప్రమాదాలు, దోపిడీలు, వాగ్వాదాలు, మహిళలపై వేధింపులు, ఇతర అన్ని రకాల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 112కు కాల్‌ చేస్తే వెంటనే స్పందన లభించేలా వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు డీజీపీ  సీవీ ఆనంద్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:20 PM IST
Dial 112 Service: డయల్ 112 సేవలు ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్.. ఏకంగా 18 ఎమర్జెన్సీ సేవలు ఒకే గొడుగు కింద.!.
Image Credit: cvanand(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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