/Dial 112 Service: డయల్ 112 సేవలు ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్.. ఏకంగా 18 ఎమర్జెన్సీ సేవలు ఒకే గొడుగు కింద.!.

Dgp cv anand launched dial 112 serivice in telangana: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ నగరంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా అదుపు తప్పినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. హత్యలు, గ్యాంగ్ వార్ లు , చోరీలు కూడా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు పోలీసులు ఏంచేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పోలీసుశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
తెలంగాణలో అత్యవసర సేవల కోసం 112 నంబర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు పోలీసులకు 100, అంబులెన్స్, అగ్నిమాపక సేవలకు వేర్వేరు నంబర్లను ఉపయోగించగా, ఇక నుంచి వీటికి ఒకే డయల్ 112 అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హైదరాబాద్లో కొత్త ఎమర్జెన్సీ కాల్ సెంటర్ను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రారంభించారు.
కొత్త విధానంతో పోలీసు, అంబులెన్స్, ఫైర్ సర్వీసులతో పాటు అత్యవసర సేవలు ఒకే వేదికపైకి వస్తాయని తెలిపింది. రోడ్డు ప్రమాదాలు, దోపిడీలు, గొడవలు, యువతులపై వేధింపుల వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 112కు కాల్ చేస్తే వెంటనే రియాక్ట్ అయి నిముషాల వ్యవధిలోనే స్థానిక పోలీసులు అక్కడకు చేరేలా ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు.
ఈ నేపథ్యంలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి నిత్యం కాల్స్ లను పర్యవేక్షిస్తారు. 112కు ఫోన్ వచ్చిన వెంటనే కాలర్ వివరాలు, లొకేషన్ను గుర్తించి సమీప పోలీస్ స్టేషన్, ఫైర్ సిబ్బంది, అవసరమైన బృందాలకు సమాచారం అందిస్తారు.
దీంతో సిబ్బంది నిముషాల వ్యవధిలోనే అక్కడకు చేరుకుంటారు. డయల్ 112 సేవలు రోజుకు 24 గంటలు, ఏడాది పొడవునా అందుబాటులో ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో ఏఐతో కూడా దీన్ని అనుసంధానించి ఉపయోగించుకోనేలా చర్యలు చేపట్టారు.
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