/Telangana DA PRC: ఉద్యోగులందరూ ఉచితాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడండి! డీఏ, పీఆర్సీ ఆలస్యంపై ZEE భరత్ పిలుపు!

Telangana DA PRC DNA With Bharat: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది తమ పీఆర్సీ (PRC) అమలు కోసం సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా పీఆర్సీ నివేదిక పెండింగ్లోనే ఉండటం, అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడటంతో ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొంది. పీఆర్సీకి సంబంధించిన శివశంకర్ కమిటీ నివేదికను సమర్పించాలని చీఫ్ సెక్రటరీ (CS) ఆదేశించి 10 రోజులు దాటినా ఇప్పటికీ ఎటువంటి స్పందన లేదు. ఇదే విషయంపై జీ తెలుగు న్యూస్ ఎడిటర్ భరత్ తన గళాన్ని విప్పారు. ఉద్యోగులకు డీఏ, పీఆర్సీ పెండింగ్ సుదీర్ఘంగా పెండింగ్ పడుతున్న క్రమంలో ఉచితాలపై ఉద్యోగులు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పిలుపనిచ్చారు.
అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన శివశంకర్ కమిటీ ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే స్పందన లేదా నిర్ణయంపై ఉద్యోగ సంఘాలు, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది తీవ్ర ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమ హక్కుల సాధన, పీఆర్సీ పారితోషికాల అమలకై నిరంతరం నిరీక్షిస్తున్నారు. అవుట్సోర్సింగ్ జేఏసీ (JAC) నాయకులు దేవదాస్, మహిపాల్, శ్రీధర్, కట్కం రమేష్, ఏలూరు శ్రీనివాసరావు వంటి ప్రతినిధులు ఈ ఉద్యోగుల సమస్యలపై జీ తెలుగు న్యూస్ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన 'డీఎన్ఏ విత్ భరత్' డిబేట్ కార్యక్రమం వేదికగా తమ స్వరాన్ని వినిపించారు.
గత మూడేళ్ల నుండి పీఆర్సీ ప్రక్రియ కొలిక్కి రాకుండా నివేదిక పెండింగ్లోనే ఉండిపోవడం ఉద్యోగులలో తీవ్ర అసంతృప్తికి దారితీసింది. పీఆర్సీ నివేదికను వెంటనే అందజేయాలని చీఫ్ సెక్రటరీ (CS) సూచించి 10 రోజులు గడిచినా శివశంకర్ కమిటీ నుండి ఎలాంటి పురోగతి లేకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారుల మధ్య జరుగుతున్న చర్చల ప్రకారం.. ఒకవైపు రాతపూర్వకంగా నివేదికను సమర్పించాలని చెప్తూనే, మరోవైపు ఫోన్ సంభాషణల ద్వారా నివేదికను ఇవ్వవద్దంటూ ఒత్తిళ్లు తెస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు కూడా నిరవధికంగా వాయిదా పడటంతో, ప్రజాప్రతినిధుల సభలో ఈ అంశంపై చర్చించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. వారాంతపు సెలవుల అనంతరం వచ్చే సోమవారంలోగా శివశంకర్ కమిటీ తన నివేదికను సమర్పిస్తుందా లేదా ఈ ప్రక్రియను మరో 10 రోజుల పాటు సాగదీస్తారా అనేది స్పష్టత లేకుండా ఉంది.
ఈ క్రమంలో, ప్రభుత్వం ఈ నెల 21వ తేదీ లోపు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందోనని ఉద్యోగ సంఘాలు, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తక్షణమే పీఆర్సీ నివేదికను స్వీకరించి, తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు.
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