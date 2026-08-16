Rajendranagar Police: కోటి ఆశలతో డాక్టర్ను పెళ్లి చేసుకున్న ఆ యువతి కాపురం పెట్టాక అతడి నిజ స్వరూపం తెలిసి విస్తుపోయింది. ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన భర్త తనను అతడి స్నేహితులతో పక్క పంచుకోవాలని చెప్పడంతో దిగ్భ్రాంతి చెందింది. పెళ్లయిన ఏడు రోజులకే అతడ నరకం చూపించడంతో కాళ్ల పారాణి ఆరకముందే ఆమె పోలీస్ స్టేషన్ గడప తొక్కింది. తన భర్త వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ సంఘటన తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో కండ్రగుంట శ్రీనివాస రావు వైద్య నిపుణుడు. ఏడు రోజుల కిందట ఓ యువతితో వివాహమైంది. డాక్టర్ అయిన భర్త కావడంతో ఎన్నో ఆశలతో.. జీవితం బాగుంటుందని ఆశపడిన భార్యకు కాపురం పెట్టిన తర్వాత భర్తలోని నీచుడు బయటపడ్డాడు. అతడి స్నేహితుడితో తనను పడుకోవాలని కట్టుకున్న భార్యను వేధింపులకు గురి చేశాడు. అంతేకాకుండా అతడిపై బెడ్ పంచుకోకుంటే విచక్షణ రహితంగా దాడి చేయడమే కాకుండా చంపుతానని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు.
ఇక అంతేకాకుండా తనతోపాటు పని చేసే తోటి మహిళ ఉద్యోగులకు న్యూడ్ వీడియో కాల్స్, న్యూడ్ ఫొటోస్ పంపుతున్నట్లు భార్య తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆమె ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. తన భర్త డాక్టర్ శ్రీనివాస్ మానసికంగా , శారీరకంగా వేధించారని ఫిర్యాదులో ఆమె వాపోయారు. ఈ విషయాలు బయటకు చెప్పినా.. తల్లిదండ్రులకు చెపితే తన కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు బాధితురాలు వెల్లడించారు.
డాక్టర్ శ్రీనివాస్కి ఆయన తల్లిదండ్రులు, అతడి సోదరుడు కూడా వేధింపులకు గురిచేశారని ఫిర్యాదులో బాధితురాలు పేర్కొన్నారు. అదనపు కట్నం తీసుకురావాలని విచక్షణరహితంగా దాడి చేసినట్లు భాదితురాలు ఫిర్యాదు చేశారు. తమను ప్రశ్నిస్తే 100 మందిని తీసుకొచ్చి నీ అంతు, మీ తమ్ముడు అంతు చూస్తానని బెదిరించినట్లు శ్రీనివాస్ అన్న వెంకటేశ్పై బాధితురాలు ఆరోపణలు చేశారు. తనకు.. తన కుటుంబసభ్యులకు భర్త, వారి కుటుంబసభ్యుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందని పోలీసులకు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటిని తాళలేక బాధితురాలు రాజేంద్రనగర్ జోన్ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు. బాధితురాలు ఫిర్యాదు మేరకు 6 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే విచారణకు రావాలని పదుల సంఖ్యలో ఫోన్లు చేసినా నిందితుడు నుంచి స్పందన లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు.