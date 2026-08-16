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Shocking Incident: ఫ్రెండ్స్‌తో బెడ్‌ షేర్‌ చేసుకోమంటున్నాడు.. ప్రముఖ డాక్టర్‌పై భార్య సంచలన ఆరోపణలు

Doctor Husband Harassed And Attack On Wife: కొత్తగా పెళ్లయిన భార్యను కొన్ని రోజులకే వేధింపులకు గురి చేయడంతో ప్రముఖ వైద్యుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తన భార్యను అతడి స్నేహితుడితో బెడ్‌ పంచుకోవాలని కోరాడని ఆమె సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సంఘటన కలకలం రేపింది.

Published: Aug 16, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:28 PM IST
Shocking Incident: ఫ్రెండ్స్‌తో బెడ్‌ షేర్‌ చేసుకోమంటున్నాడు.. ప్రముఖ డాక్టర్‌పై భార్య సంచలన ఆరోపణలు
Image Credit: Doctor Husband Harassment

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Shocking Incident: ఫ్రెండ్స్‌తో బెడ్‌ షేర్‌ చేసుకోమంటున్నాడు.. ప్రముఖ డాక్టర్‌పై భార్య సంచలన ఆరోపణలు
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