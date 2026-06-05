/TG Doctors Strike: నేటి నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలోఫర్ ఓపీ సేవలు బంద్‌.. వైద్యుల డిమాండ్లు ఇవే!

Telangana Govt Doctors Strike From Today: తెలంగాణ ఆరోగ్య రంగంలో ప్రస్తుతం అలజడి నెలకొంది. ప్రభుత్వ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి, జీవో 38ను పక్కన పెట్టి అడ్డగోలుగా బదిలీలు చేస్తున్నారని డాక్టర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందుకే నేటి నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఔట్ పేషెంట్ (OP) సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో గాంధీ, నీలోఫర్, ఉస్మానియా వంటి ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఓపీ సేవలు నేటి నుంచి బంద్ కానున్నాయి. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరిస్తూ జీవో 38ను కచ్చితంగా అమలు చేసే వరకు తాము వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని వైద్య సంఘాల నాయకులు స్పష్టం చేశారు.
రోగులు.. తీవ్ర ఇబ్బందులు..
ఈ అకస్మాత్తు నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది రోగులు ఇబ్బందులకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లోని గాంధీ, ఉస్మానియా, నీలోఫర్ ఆసుపత్రులకు నిత్యం వేలాది మంది రోగులు వస్తుంటారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వైద్యం కోసం వచ్చే పేద రోగులు ఈ ఓపి సేవలు నిలిచిపోవడంతో భారీగా ఇబ్బంది పడనున్నారు. అత్యవసర సేవలు కూడా ఈ సమ్మె వల్ల ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓపీ సేవలు నిలిచిపోతాయన్న వార్తతో సామాన్య ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే వైద్య సంఘాలతో చర్చలు జరిపి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఈ అకస్మాత్తు సమ్మె వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యమే ప్రశ్నార్థకమవుతోందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
వైద్య సంఘాల వాదన ప్రకారం...
ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలి. పారదర్శకత లేకుండా జరుగుతున్న బదిలీలను రద్దు చేసి, జీవో 38ను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు తలొగ్గి న్యాయం చేయకపోతే, ఈ ఆందోళన మరింత తీవ్రతరం అవుతుందని హెచ్చరించారు. అక్రమ బదిలీల వల్ల అర్హులైన వైద్యులకు అన్యాయం జరుగుతోందని వారు వాదిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలను ఒకే ప్రాంతంలో ఉంచేలా చేసే జీవో 38ను కఠినంగా అమలు చేయాలని టీజీజీడీఏ (TG GDA) డిమాండ్ చేస్తోంది. పరిపాలనాపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించే వరకు ఈ సమ్మె కొనసాగుతుందని, అంతేకాకుండా బదిలీ పత్రాలను కూడా సమర్పించబోమని సంఘ నాయకులు తేల్చి చెప్పారు. వైద్య సిబ్బంది ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని వారు కోరుతున్నారు.
జీవో నంబర్ 38 అంటే ఏమిటి?
బదిలీల ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించడానికి రూపొందించిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వునే జీవో నంబర్ 38 అంటారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య శాఖలో భార్యాభర్తలను ఒకే చోట లేదా సమీప ప్రాంతాల్లో ఉంచడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. బదిలీలు పారదర్శకంగా జరగడానికి ఇది ఎంతో కీలకం. ఈ ఉత్తర్వులోని నిబంధనలను అమలు చేసే వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైద్య సేవలు నిలిపివేస్తామని టీజీ జీడీఏ హెచ్చరించింది.
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