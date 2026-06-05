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TG Doctors Strike: నేటి నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలోఫర్ ఓపీ సేవలు బంద్‌.. వైద్యుల డిమాండ్లు ఇవే!

Telangana Govt Doctors Strike From Today: నేటి నుంచి వైద్యులు మెరుపు సమ్మె చేపట్టనున్నారు. జీవో 38ను విస్మరించి, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బదిలీలు చేస్తున్నారంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో, ఈరోజు నుంచి గాంధీ, ఉస్మానియా, నీలోఫర్ సహా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఓపీ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:59 AM IST
TG Doctors Strike: నేటి నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలోఫర్ ఓపీ సేవలు బంద్‌.. వైద్యుల డిమాండ్లు ఇవే!
Image Credit: Telangana Govt Doctors Strike From Today:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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