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Hyderabad: హైదరాబాద్‌రోడ్డుకు 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' పేరు.. అమెరికా అధ్యక్షుడి రియాక్షన్ ఇదే!

Hyderabad Donald Trump Avenue President Reacts: అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్‌కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడి మధ్య స్నేహం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్‌లోని యుఎస్ కన్సులేట్ సమీపంలో ఉన్న రహదారికి 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' అని పేరు మార్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ట్రంప్ భారతదేశానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:19 AM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌రోడ్డుకు 'డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ' పేరు.. అమెరికా అధ్యక్షుడి రియాక్షన్ ఇదే!
Image Credit: Hyderabad Donald Trump Avenue President Reacts: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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