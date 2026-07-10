Drunk man hits hero dharma mahesh house in Hyderabad: ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కొంత మంది తమ పద్దతి మాత్రం మార్చు కొవడంలేదు. తప్పతాగి వాహనాలు నడ్పించడం చేస్తున్నారు. తాగినమైకంలో ట్రాఫిక్ నియమాల్ని అతి క్రమిస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు కారు ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరు ప్రమాదంలో పడటమే కాకుండా.. ఇతరుల్ని కూడా డెంజర్ లో నెట్టుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని ఫిల్మ్ నగర్ లో నటుడు ధర్మ మహేష్ ఇంట్లో మందు బాబు కారును వేగంగా నడిపిస్తు గోడను బలంగా ఢీకొట్టాడు.
ఫిలింనగర్లో హీరో ధర్మ ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లిన కారు
మద్యం మత్తులో అతివేగంగా కారు నడిపిన యువకులు
గేటు, కాంపౌండ్ వాల్ ద్వంసం.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ధర్మ కుటుంబ సభ్యులు pic.twitter.com/Ee8mxFEBOk
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 10, 2026
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ఒక కారు బీభత్సం సృష్టించింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కారును స్పీడ్ గా తీసుకొచ్చి నటుడు ధర్మ మహేశ్ ఇంట్లోకి దూసుకెళ్తాడు. దీంతో ఇంటి ముందు ఉన్న గోడకు ఢీకొని కారు ఆగి పోయింది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు ఏమైందా అని టెన్షన్ లు పడ్డారు. ఇంటిలో ఉన్న వారు, నటుడు ధర్మ మహేష్ సైతం బైటకు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు.
ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసుల మందుబాబును అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు టాలీవుడ్ హీరో ధర్మ మహేష్.. డ్రింకర్ సాయి, సిందూరంలో సినిమాల్లో నటించాడు.
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