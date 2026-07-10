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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని ఫిల్మ్ నగర్‌లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటుడి ఇంట్లో దూసుకెళ్లిన కారు.. వీడియో వైరల్..

Drunk man hits dharma Mahesh house: మద్యం మత్తులో కారులో వేగంగా వచ్చి టాలీవుడ్ హీరో ఇంటిని బలంగా ఢీకొట్టడంతో  ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లు టెన్షన్ కు గురయ్యారు. అసలు ఏమైందో చాలా సేపటి వరకు వారికి అర్థంకాలేదు. ఫిల్మ్ నగర్ లోని స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:15 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని ఫిల్మ్ నగర్‌లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటుడి ఇంట్లో దూసుకెళ్లిన కారు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Dharmamaheshcaraccident(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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