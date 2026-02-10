English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Earthquake Hyderabad: హైదరాబాద్‌ శివారు ప్రాంతాల్లో.. భూ ప్రకంపనలు.. రోడ్లపైకి పరుగులు తీసిన జనం?

Earthquake Hyderabad: హైదరాబాద్‌ శివారు ప్రాంతాల్లో.. భూ ప్రకంపనలు.. రోడ్లపైకి పరుగులు తీసిన జనం?

Earthquake Hyderabad Telugu: హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా మూడు నుంచి నాలుగు సెకండ్ల పాటు భూమి కనిపించింది. దీంతో స్థానికులంతా ఇళ్లలో నుంచి బయటికి పరుగులు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 10, 2026, 01:18 PM IST

Earthquake Hyderabad Telugu News: హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి భూమి కనిపించడంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు.. ముఖ్యంగా గాజులరామారం తో పాటు మెట్కాన్‌గూడెం, ఇతర పరిసర ప్రాంతాల్లో భూగర్భం నుండి ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం రావడంతో ఇళ్లలో ఉన్న సామాగ్రి మొత్తం కింద పడిపోయింది.. ఈ హఠాత్ పరిణామంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఈ స్థానికంగా నివసిస్తున్న జనాలంతా ఒక్కసారిగా ఇళ్లలో నుంచి బయటికి పరుగులు తీశారు. 

మధ్యాహ్నం సమయంలో ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లోని పెద్ద శబ్దం వినిపించిందని.. ఆ వెంటనే భూమి కంపించినట్లు అనిపించిందని గాజులరామారం నివాసితులు తెలిపారు.. కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే అక్కడ నివసించే వారంతా అప్రమత్తమై ఇళ్లలో నుంచి వీధులలోకి చేరుకున్నారు.. సుమారు మూడు నుంచి నాలుగు సెకండ్ల పాటు ఈ ప్రకంపనలు కొనసాగినట్లు సమాచారం.. ముఖ్యంగా భవనాల్లో నివసించే వారంతా ప్రకంపనల దాటికి తీవ్ర ఆందోళనలు చెందినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే తరహా భూమి ప్రకంపనలు మెట్కాన్‌గూడెం పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా చోటుచేసుకున్నాయి.. ఈ ప్రాంతాల్లోన అయితే కిటికీలు, తలుపులు గజగజ వణికాయి.. ఒక్కసారిగా శబ్దం కూడా వచ్చినట్లు స్థానికులు వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని ఇళ్లలో సాధారణంగా ఉంచిన వస్తువులు కూడా కింద పడటంతో ప్రజలు భయంతో ఇళ్లలో నుంచి ఒక్కసారిగా బయటికి వచ్చారని తెలుస్తోంది.

ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న రెవెన్యూ మున్సిపల్ అధికారులు రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది.. భూమి కనిపించిన తీవ్రతను తెలుసుకునేందుకు నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (NGRI) శాస్త్రవేత్తలతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు కూడా సమాచారం.. అయితే, ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం మాత్రం ఎక్కడ ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని తెలుస్తోంది. అలాగే భూకంప తీవ్రత తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ.. పాత భవనాల్లో ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇప్పటికే అధికారులు సూచించినట్లు సమాచారం.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Earthquake NewsEarthquake Telugu Newstelugu newsLatest Telugu news

