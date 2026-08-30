/Eatala Rajender: భారతదేశం విచ్చిన్నం కావాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండింగ్: ఈటల రాజేందర్‌

Hyderabad: బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక లాగా భారతదేశం విచ్చిన్నం కావాలని అనేక దేశాలు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండింగ్ చేస్తున్నారని మల్కాజిగిరి బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. నరేంద్ర మోదీ బలహీన పడితే ప్రజాస్వామ్యం, దేశ భద్రత బలహీనపడుతుందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం డబ్బులిస్తోందని అని చెప్పలేని సంకుచిత స్వభావి రేవంత్ రెడ్డి అని విమర్శించారు. కురచ మనస్తత్వంతో వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు.
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి అర్బన్ జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం ఆదివారం జరగ్గా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఈటల రాజేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'బీజేపీ కుటుంబ పార్టీ కాదు. సిద్ధాంతంతో ఏర్పడిన పార్టీ. దేశహితం కోసమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది తప్ప పార్టీ కోసం కాదు. బీజేపీ పవర్ ఓరియెంటెడ్ పార్టీ కాదు. పీపుల్ ఓరియెంటెడ్ పార్టీ' అని వివరించారు. 'సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో దేశ హితం కోసం అప్పటి ప్రధాని వాజ్పేయి అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేసింది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏబీవీపీ, బీజేపీ జేఏసీలో భాగస్వాములు.
'కార్యకర్తలు పార్టీకి పునాదిరాళ్లు. పదవి రాకపోయినా నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తారు. నాయకులు వస్తారు పోతారు కానీ కార్యకర్తలు శాశ్వతం. నాయకులు కార్యకర్తలను, ప్రజలను ప్రేమించాలి, లేదంటే మళ్లీ గెలవలేడు. రెండోసారి గెలిస్తే ప్రజల విశ్వాసం పొందినట్టు. కార్యకర్తల గుండెల్లో చోటు సంపాదించుకున్నట్టు లెక్క' అని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ వెల్లడించారు. 'నరేంద్ర మోదీ ఆను పాలకుడిని కాదు సేవకుడిని అంటారు. నేను ఇచ్చిన అని ఎన్నడూ అనరు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న కురుస నాయకులు మాత్రం అన్నీ నేనే ఇచ్చిన అని ప్రచారం చేసుకుంటారు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై పరోక్షంగా ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ విమర్శించారు. 'రేషన్ కార్డుల మీద ఫొటోలు వేసుకుంటున్నారు. నువ్వు ప్రజల డబ్బులకు కాపలదారుడవి అని మాత్రం మర్చిపోకు. కేంద్రం కూడా డబ్బులు ఇస్తుంది అని చెప్పని సంకుచిత స్వభావులు' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
'క్యూర్ పేరుతో రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ ప్రజలను క్రష్ చేస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల దగ్గర నుంచి 30 శాతం కమీషన్లు వసూలు చేసి డిల్లీకి పంపిస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ విమర్శించారు. '43 శాతం క్రైమ్ రేట్ డ్రగ్స్ వల్ల పెరిగింది. డ్రగ్స్ ఎందుకు అరికట్టలేక పోతున్నావని రేవంత్ రెడ్డి యువతకు సమాధానం చెప్పాలి' అని డిమాండ్ చేశారు. 'ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వరు. ఉద్యోగాలు లేవు. యువత విద్యార్థులు ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు' అని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో అనుములు సోదరులు సంతోషంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు.