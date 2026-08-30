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Eatala Rajender: భారతదేశం విచ్చిన్నం కావాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండింగ్: ఈటల రాజేందర్‌

Eatala Rajender Slams To Revanth Reddy: ప్రధాని మోదీ బలహీనపడితే భారతదేశ భద్రత బలహీనపడుతుందని బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్‌ తెలిపారు. భారతదేశం విచ్చిన్నం కావాలని అనేక దేశాలు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండింగ్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 30, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:56 PM IST
Eatala Rajender: భారతదేశం విచ్చిన్నం కావాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండింగ్: ఈటల రాజేందర్‌
Image Credit: Eatala Rajender

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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