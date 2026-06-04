/Ebola Virus Scare in Hyderabad: ‌శంషాబాద్‌ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా వైరస్ కలకలం.. గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలింపు.. హై అలర్ట్..

Sudan traveller isolated at Gandhi hospital after detected ebola virus symptoms in shamshabad: హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా వైరస్ కలకలంగా మారంది. ఒక విదేశీ ప్రయాణికుడికి ఎబోలా వైరస్ సింప్టమ్స్, హిస్టరీ కన్పించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. సూడాన్ నుంచి వచ్చిన మహమ్మద్కు స్క్రీనింగ్ చేయగా ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ కన్పించింది. వెంటనే అధికారులు నేరుగా ఆయనను గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ప్రత్యేక వార్డులో ఐసోలేషన్ లో ఉంచారు. దీంతో అక్కడి ప్రయాణికులు, ఎయిర్ పోర్ట్ సిబ్బంది మాత్రం ఒకింత భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. విదేశాల నుంచి వస్తున్న ప్రయాణికులకు తప్పనిసరి స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను అధికారులు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించిన వ్యక్తి శాంపిల్స్ సేకరించి సీసీఎంబీ పంపించినట్లు గాంధీ ఆస్పత్రి డాక్టర్లు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా అతను సూడాన్ లోని హై రిస్క్ జోన్ నుంచి శంషాబాద్ కు వచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఒక్క సర్జరీ కోసం హైదరాబాద్ కు వచ్చినట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సైతం అలర్ట్ ను ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం ఎబోలా వైరల్ ఆఫ్రికా దేశంలో వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఉగాండా, సౌత్ సుడాన్ దేశాల్లో అత్యంత ఎక్కువగా ఎబోలా కేసులు వ్యాపిస్తున్నాయి. దీనిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇప్పటికే గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది. ప్రతిరోజు అనుమాని కేసులు భారీగా నమోదవుతున్నాయి.
అదే విధంగా మరణాల సంఖ్య కూడా ఒక్కసారిగా పెరిగి పొవడంతో ఎబోలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరిని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. కాంగో, ఉగాండా, సౌత్ సుడాన్ లకు ప్రయాణాలు చేయోద్దని ఆఫ్రికా దేశం తమ పౌరులకు ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం శంషాబాద్ లో సూడాన్ నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడికి ఎబోలా పాజిటివ్ రావడంతో అందరు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు.
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