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Ebola Virus Scare in Hyderabad: ‌శంషాబాద్‌ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా వైరస్ కలకలం.. గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలింపు.. హై అలర్ట్..

Sudan passenger with ebola virus symptoms in Shamshad airport: సుడాన్ దేశానికి చెందిన మహమ్మద్ అనే వ్యక్తికి ఎబోలా సింప్టమ్స్ ఉండటంతో ఆయన్ను నేరుగా గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.  వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు అలర్ట్ ప్రకటించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:29 PM IST
Ebola Virus Scare in Hyderabad: ‌శంషాబాద్‌ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా వైరస్ కలకలం.. గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలింపు.. హై అలర్ట్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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